Prokuratuur näeb võimalust Lemberi süüasja osaliseks lõpetamiseks

Lõuna ringkonnaprokuratuur näeb Tartu endise abilinnapea ja ettevõtja Kajar Lemberi süüasjas võimalust lõpetada aegumise tõttu menetlus viies kuriteoepisoodis, kuid vastava menetlusotsuse peab tegema kohus, vahendas BNS.

"Prokuratuur on seisukohal, et võimalik aegumine puudutab üksnes soodustuskelmuse episoode. Neid süüdistuses loetletud toetustaotlusi, mille osas värske riigikohtu praktika valguses saab täna rääkida aegumisest ja millega seoses on süüdistus esitatud teiste hulgas ka Kajar Lemberile, on prokuratuuri hinnangul kokku viis," ütles Kaldoja.

Kaldoja sõnul ülejäänud soodustuskelmuste ja muu süüdistuse mahu osas Kajar Lemberi süüdistuses prokuratuur muutust ei näe. "Nagu varem öeldud, süüdistab riik Kajar Lemberit lisaks soodustuskelmustele ka toimingupiirangu rikkumises ja altkäemaksu võtmises," tõdes ta.

"Kas ja kuidas võimalik aegumine lõplikult kohtumenetlust mõjutab ja kelle süüdistuste maht kui palju muutub, on kohtu, aga eeskätt ka süüdistatavate endi otsustada. Sealhulgas lõppsõna selles osas, kas ja kuidas aegumine konkreetselt Kajar Lemberi süüküsimuse arutamist mõjutab, on tegelikult Kajar Lemberil endal. Õigusriigis on nimelt inimesel õigus riigilt nõuda ka seaduse mõistes aegunud teo puhul menetluse jätkamist ja seda, et kohus ikkagi lõpliku tõe välja selgitaks – ütleks, kas tegu oli või tegu ei olnud. Seadus näeb nimelt ette võimaluse aegumise puhul, samuti süüdistatavatel, kelle haigestumise tõttu menetlus lõpetatakse, aga ka süüdistatava surma korral tema lähedastel taotleda rehabiliteerimise eesmärgil menetluse jätkamist," selgitas Kaldoja.

"See tähendab, et kui süüdistatavad, kelle teod on kohtu arvates osaliselt või täielikult aegunud, tahavad rehabiliteerimise eesmärgil menetluse jätkamist, siis on kohus selle sooviga seotud ja menetlus jätkub ka aegunud tegude osas. Vastasel juhul suure tõenäosusega menetlus lõpetatakse või lõpetatakse osaliselt ja vastused süüdistatavate süüküsimuses, ka aegunud episoode puudutavas osas, jäävadki õhku," märkis ta.

Koos Lemberiga süüdistati 10 inimest ja kaheksa äriühingut

Koos Lemberiga on kohtu all majandusalastes, ametialastes ja varavastastes kuritegudes süüdistatavana 10 inimest ja kaheksa äriühingut.

2014. aastal käivitatud kriminaaluurimisest sai Lember teada 2016. aasta mais, mil ta Tartu raekojas korruptsioonikuritegudes kahtlustatuna kinni peeti ja pärast läbiotsimist arestimajja toimetati. Lember sai vabaks järgmisel päeval pärast esialgseid menetlustoiminguid.

Lemberile esitatud süüdistus käsitles muu hulgas üheksa eurot maksnud juukselõikust ning Tartu linnavalitsuse Roosi tänava äärsete kinnistute korrastamishanget puudutavat otsust, mille üle hääletamisest oleks pidanud toonane abilinnapea end taandama, sest tal olid süüdistuse kohaselt ühe sealse krundiga seotud ärihuvid.

Suurem osa süüdistusest puudutas soodustuskelmuse paragrahve. Prokuratuuri arvates on Lemberiga seotud ettevõtted petnud maaelutoetusi jagavalt põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametilt (PRIA) välja 1,8 miljonit eurot toetusi.

Süüdistuses seisab muu hulgas, et süüdistatavad taotlesid aastatel 2006– 2015 pettuse teel ettevõtluse arendamise sihtasutuselt ja RRIA-lt toetusi, et soodustada mitme inimese ja äriühingu majandustegevust või saada võimalus toetust eesmärgipäratult kasutada.

Kajar Lember on kuritegusid kategooriliselt eitanud. Kohus arutab kriminaalasja 4. augustil.