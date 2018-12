Prototron tõi rahastuse viiele meeskonnale

Eesti esimene prototüüpimise rahastu Prototron kuulutas neljapäeval välja tänavuse teise vooru võitjad - ekspertkogu otsustas rahastada viie meeskonna ideed kogusummas 62 500 eurot, lisaks kogusid meeskonnad toetusi läbi ühisrahastusplatvormi Fundwise.

Prototroni sügisvooru laekus kokku ligi 300 ideed, millest mitme hindamisetapi tulemusel jõudis eduka rahastuseni viis, vahendas BNS.

Pillirookõrs on keskkonnateadlikule tarbijale juba tuttav kaubamärk. Nüüd on nad arendamas pilliroopõhist materjali, millest saab toota plastikunõudele alternatiivseid ühekordseid sööginõusid, Prototron toetab seda 20 000 euroga. Tiim pälvis ka Fundwise eriauhinna.

Meeskond Vetik aitab kosmeetikatootjatel asendada ebatervislikke värvained uue punase loodusliku värvainega, mis pärineb merevetikast ning omab nahka tervendavaid omadusi. Toetuse suuruseks samuti 20 000 eurot.

7500 eurot määras ekspertkogu meeskonnale Decomer Technology, kes on arendamas uudset, vees lahustuvat pakendimaterjali, mida saab kasutada nii toiduainetööstuses kui teistes valdkondades. TalTech annab meeskonnale omalt poolt idee skaleerimiseks vajalikku T&A konsultatsiooni.

Meeskond Captain Corrosion töötab välja käeshoitavat seadet materjalide korrosiooni jälgimiseks ning meeskond Questcity vajab raha liitreaalsuse mooduli arendustööks e-giidiga ekskursioonide ülesehitamise ja kasutamise platvormile. Mõlemad saavad Prototronilt oma idee elluviimiseks 7500 eurot.

"Prototroni finaali jõudvate ideede valdkonnad on enamasti väga tundlikud maailmas valitsevate trendide osas - nii on praegu turule väga oodatud erinevad uued loodussõbralikud materjalid ja tehnoloogiad," ütles Prototroni tegevjuht Jana Pavlenkova.

"Mõlemad selle aasta voorud näitasid selgelt, et Prototron on kuus tegutsemisaasta jooksul leidnud oma kindla koha idufirmade arengu toetamises. Veelgi suurem rõõm on näha ja tervitada üha uusi partnereid, kes tahavad anda oma panuse Eesti idufirmade edusse," märkis ta.

Lisaks rahastusele, inkubatsioonile Teaduspargi Tehnopol Startup Inkubaatoris, õigusabile Hedmanilt, intensiivsetele pitchi- ja meediasuhtluse koolitustele, taotlusvooru käigus kogutud teadmistele ja investorkontaktidele saavad Prototroni meeskonnad kuus kuud tasuta veebimajutuse ja e-posti teenust Veebimajutuselt ning nende know-how kodulehe valmistamiseks. Teadustööde kommertsialiseerimise lihtsustamiseks pakub TalTech meeskondadele T&A konsultatsioone.

Esmakordselt said sügisvooru 10 parimat nõustamist ühisrahastusplatvormi Fundwise meeskonnalt – kuidas, millal ja mille jaoks võiks oma ideele raha kaasata just ühisrahastust kasutades ning võimaluse koguda oma ideele reaalseid toetusi Prototroni taotlusvooru lõppfaasis.

Swedbanki, TalTechi ja Tallinna Teaduspark Tehnopoli koostöös 2012. aastal loodud Prototron jagas tänavu nutikatele ideedele 120 800 eurot. Kokku on Prototron rahastanud 64 nutikat ideed summas 792 500 euro ulatuses. Meeskonnad on järelinvesteeringuid kaasanud 17 miljoni euro ulatuses.

Prototroni järgmine taotlusvoor avaneb jaanuaris, taotlusi saab esitada veebilehel www.prototron.ee kuni 15. märtsini.