Psühhiaater Jüri Ennet: inimesed on tasakaalust väljas

"Inimene elab ühiskonnas ja puutub kokku mitmete faktoritega," ütles psühhiaater Jüri Ennet. "Kui väliskeskkond muutub, siis peavad toimuma ka sisemised muutused."

"Kui inimesel on pidev stress, siis see hakkab kusagilt tunda andma ning stressi tuleb millegagi maha võtta," jutustas Ennet. Variantidena pakkus ta välja jalutuskäigu, joogaharjutused või treeningu. "Või siis on muud nipid, aga need kõik vajavad järjepidevust," rääkis Ennet.

Tema sõnul on ohtlik, kui inimene tahab kiiret tulemust, siis lastakse endale näiteks rahusteid kirjutada. "Või pöördutakse alkoholi poole, mille repertuaar on suur ja lai," ütles Ennet.

Ennet ütles, et paljudel juhtudel, kui inimese sisemine tasakaal on rikutud, on eeskätt tähtis "ratsa ja ruttu" ennast paremini tunda.

Alkoholi tarvitajate puhul on tema kinnitusel väga oluline arvestada, kas tegu on mehe või naise, noorema, keskeas või vanema inimesega.

"Mida noorem, seda nõrgemad on kaitsemehhanismid, seda suurem kahju on," ütles Ennet.

Ennet rääkis, et alkoholi tarvitamise puhul tekib organismis kontsentratsioon promillides.

"Mida rohkem promille, seda suurem joove, mida suurem joove, seda suurem kahjustus," rääkis Ennet. Ta tõi esile ka selle, et mida tihedamalt ja rohkem alkoholi pruukida, on oht, et tekib sõltuvus. "Nii füüsiline kui ka psüühiline sõltuvus," ütles Ennet.

Üks pits on palju ja 20 on vähe

Füüsilise sõltuvuse märgiks on Enneti sõnul see, et inimene võtab ühe pitsi ja ei saa enam pidama. „Üks pits on palju ja 20 on vähe!“ illustreeris Ennet füüsilist sõltuvust sõnadega.

"Teine on psüühiline sõltuvus: inimesel tuleb juba alkoholist kuuldes suur naeratus näole ja ta hakkab mõtlema, et tuleks juba kiiresti õhtu, kui saab hakata napsutama," rääkis Ennet. Tema sõnul on kohe eristatavad inimesed, kelle silmad hakkavad särama, kui alkoholist juttu tuleb.

Ennet sõnas, et kroonilisi tarbijaid ehk alkohoolikuid on meil väga palju. Ta rääkis, et viimastel päevadel on palju juttu olnud kohutavast statistikast, mis puudutab roolijoodikuid.

"Kuid see on ainult väike osa, kes jäävad vahele," ütles Ennet. Tema kinnitusel on väga ohtlik ka alkoholi tarbimisega kaasas käiv agressiivsus oma paljudes eri avaldumisvormides. "Teine moment on armukadedus," ütles Ennet. "Kodu ja pere peaks olema nagu Eedeni aed, aga on nagu Dante "Põrgu"".

Kool peaks õpetama igapäevaelu

Psühhiaater peab väga tähtsaks kooli rolli. "Koolis tuleks kõik läbi õpetada, et milline on isa roll ja milline on ema roll, kes tegeleb pangandusega ja kes rahandusega," rääkis Ennet. Teisisõnu peaks kool õpetama igapäevaelu.

Ennet meenutas vanemaid aegu, kui tehti sporti ja suuri pingeid ei saanudki tekkida — sport aitas kõik maandada ja siluda. "Klassikaline terves kehas, terve vaim," tuletas Ennet meelde.

"Kehaline tegevus oli pop ja tore," meenutas Ennet ja kool peaks õpetama spordilembesust, sest olgu töömees või ärimees, edukaks saab see, kes on stressis vaba ja oskab iseendaga toime tulla.

"Tervist ei too keegi meile hõbeliual või puukandikul kätte, see tuleb ise kätte võidelda," ütles Ennet, sest: "mitte keegi mitte kedagi terveks ei tee, iga inimene teeb ennast ise kas haigeks või terveks."

Veel on oluline meeles pidada — et kõik asjad on seotud omavahel nagu doomino. Ennet soovitas silme ette manada suure külakiige, mida peab lisaks töösuunale lükkama aeg-ajalt ka puhkuse suunas, et säiliks tasakaal.