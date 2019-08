Psühhiaater Jüri Ennet: suvi on puhkusele kaasa aidanud

"Minul oli plaanipärane puhkus suvel juulikuus. Eile tulin tööle, täis uusi ideid ja parimaid mõtteid. Selles mõttes on suvi puhkusele kaasa aidanud!" rääkis Pealinnale psühhiaater Jüri Ennet.

Minu lemmikilm on tegelikult kergelt pilves ilm, kui sajab ka väikest uduvihma. Siis on kõik tolmud kinni löödud ning metsas või aasal on ilus lõhn ja ilus valgus – hea on olla!

Loodusest ma midagi kaasa ei võta, las need asjad, mis seal on, olla seal. Mul on kodus ka kena aiake, seal on ka kontakt loodusega olemas.

Mulle meeldib ka raba – seal on rahvast vähem. Inimesed teevad õigesti, et käivad rabas mööda etteantud radasid.

Arsti töö on ju väga paljuski just suhtlemine. Nii et arstidel on endal ka vaja, et saaks vahel hingele laia ruumi, et oleks vähem suhtlemist.

Arstidel on üks puhkus suvel ja üks nädal talvel. Ilmast rääkides, et ilm on alati hea, kui teda õigesti kasutada.

Teise momendina tooksin esile, et puhkama peab ka siis, kui seda puhkust just parajasti ei ole.

Väga oluline on hoolitseda oma unehügieeni eest! Mina näiteks lähen igal õhtul kindlal ajal magama ja ärkan igal hommikul samuti kindlal ajal. Õhtul enne magamaminekut teen oma lõõgastusharjutused ning magama jäämine on ka kolme minuti küsimus.

Väga oluline on, et päeva ja öö režiim oleks omavahel ilusasti paika pandud, siis on mõnus.

Aga see on ainult asja üks külg. Asja teine külg on see, et meil on tänapäeval igasugust meediat ja kõike puha – kui seda lugeda, siis tuleb küll hirm nahka ja see rikub puhkemeeleolu küll ära. Ma mõtlen viimaste nädalatega: 20 roolijoodikut ja see on ainult 1%, kes kontrollidele vahele jääb. Siin tuleb jälle mängu see töö ja puhkuse asi – paljud inimesed ei oska lõõgastuda ja sellepärast nad maandavadki stressi alkoholi tarbides. Alkoholi võib võtta see, kes on tark!

Teine asi on töö ja puhkus. Kui on ainult töö ja töö ja töö, see ei ole ka õige, sest siis ei ole tasakaalu. Töö ja puhkus peaks olema omavahel nagu kiik: kõik on omavahel seotud.