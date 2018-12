"Sünnituseas naised on ka üks oht, et tööandja peab teda asendama, kuni ta lapsi saab, tõi psühholoog-terapeut Kärt Kase näiteks, kuidas tekib palgalõhe ja diskrimineeritakse tööl soo ja vanuse tõttu. "Kui lapsed on haiged, on tihtipeale ema roll nendega koos olla. Mitte 100% pühendunud olemine eest ehk makstaksegi lõivu väiksema palgaga."

"Sünnituseas naised on ka üks oht, et tööandja peab teda asendama, kuni ta lapsi saab, tõi psühholoog-terapeut Kärt Kase näiteks, kuidas tekib palgalõhe ja diskrimineeritakse tööl soo ja vanuse tõttu. "Kui lapsed on haiged, on tihtipeale ema roll nendega koos olla. Mitte 100% pühendunud olemine eest ehk makstaksegi lõivu väiksema palgaga."

2017. aasta uuring näitas, et Eestis on Euroopa liidu suurim palgalõhe ning naiste palk oli koguni 20,9% väiksem kui meestel. Kui Eesti naine tahaks teenida sama palju kui mees, peaks ta töötama kolm kuud ja kaks päeva rohkem.

„Põhjus võib olla selles, kuidas meid kasvatatakse,“ sõnas Kärt Kase Vikerraadio saates „Ühisosa“. „Tüdrukutele öeldakse rohkem, et ole ettevaatlik, jaga, lohuta, neil on ettevaatlikumad käitumisviisid. Poistele öeldakse, et ole julge, võta riske, proovi.“

Kase sõnul võib just see vormida seda, et naised võtavad vähem riske, on koostööaltimad ja võtavad vastu, mida antakse. Mehed aga julgevad nõuda ja küsida isegi rohkem kui arvavad, et nad väärt on, äkki õnnestub.

„Kui mõtleme ettevõtetele, kelle eesmärk on kasum, siis nende eesmärk ongi äri kasvatada,“ selgitab ta. „Nad tahavad, et töö oleks töötajale number üks, et oleksid järjekindel ja sõidad üle kui vaja. Neid omadusi seostatakse rohkem meestega.“

Tüdrukud kasvatakse hoolitsema, mitte riskima

Kase sõnul peaks juba kasvatuses erisusi vähendama, lubada tüdrukutel ka rohkem riskida ja proovida.

"Arvan, et tüdrukute sotsialiseerumisel propageeritakse rohkem teatud käitumisviise, mida tööandjad ei seosta eduka tulemusega. Mõeldakse, et kellesse ma rohkem usun. Kes suudab mulle müüa selle mõtte maha, kellest on mul rohkem kasu," selgitab Kase, miks tööandjad võivad naistele vähem palka maksa.

Samuti valivad naised tihti töökohad teenindus ja hooldussektoris, kus makstakse vähem, aga naistele meeldib rohkem hoolitseda. "Tõsises rahateenimises on maskuliinsed omadused rohkem au sees."

Kooliõpilane: töötavaid emasid peetakse rongaemadeks

"Praegu nähakse naisi koduperenaistena. Mõnes riigis usutakse, et töötav naine on kahjulik eelkooliealistele lastele," sõnas õpilane Anette Andresoo Inglise kolledzhis toimunud väitlusel palgalõhe üle.

Inglise kolledzhis väitlesid noored poliitikutega, mis on palgalõhe põhjused. Poliitik Monika Haukanõmm oli veendunud, et sooline palgalõhe on probleem, kuid see on naiste enda vaba valik. "Need otsused, kus töötame ja palju palka küsime, on meie enda valik," sõnas ta. "Naise vaba valik on, kas ta saab lapsi, kas läheb vanemapuhkusele tema või mees."

Ka on üks põhjus väiksema palga jaoks see, et naine on lapsega kaua kodus. Kuid ka see on Haukanõmmi sõnul naise enda valik. „Naistel on vaba valik valida eriala, mitte olla lasteaiakasvaja, vaid õppida näiteks keemiaprofessoriks."

Et palgalõhe kaoks, ütleb Haukanõmm, et peame muutma ühiskonnas hoiakuid, mida saavad teha naised ise. „Kui oleme eeskujud oma tütardele ja õpetame neile, et sa pole halvem ja sa saad küsida samasugust palka, saad õppida eriala, mida tahad,“ rääkis ta.

Kooliõpilane Anette Andersoo ei olnud aga sellega nõus ning ütles, et vaba valikuga on tegemist siis, kui inimene saab valida mõjustuste ja stereotüüpideta. "Praegu nähakse naisi koduperenaistena. Mõnes riigis usutakse, et töötav naine on kahjulik eelkooliealistele lastele. Sakslased peavad töötavaid emasid rongaemadeks, mehed aga ei pea lastega koju jääma," tõi ta näiteid.

Ka peavad naised leppima Andersoo sõnul vähemtasustatud töödega, et neil oleks laste kasvatamiseks paindlik töögraafik. "Kõrgemalt tasustatud töökohtades ei ole paindlik töögraafik," rääkis ta. "Inglismaal on paljud naised pidanud töölt lahkuma, sest esitati ultimaatum, kas tuled täiskohaga tööle või tuled töölt ära."