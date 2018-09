Psühholoogid soovivad erispersialisti staatust ning palgatõusu

Psühholoogide liit, kliiniliste psühholoogide kutseliit ja logopeedide ühing tegid ettepaneku lisada tervishoiutöötajate kollektiivleppesse tervishoiu erispetsialisti mõiste ning viia nende palgatase kvalifikatsiooniga vastavusse.

Praegune tervishoiu erispetsialistide palgatase ei ole vastavuses tööturu vajadusega ega nende kutsekvalifikatsiooni tasemetega. Seetõttu taotlevad liidud tulenevalt ettevalmistuse tasemest ning tööturu olukorrast tervishoiu erispetsialistide töötasude alammäärade sidumist üldarsti töötasuga 90 protsendi ulatuses, vahendas BNS.

Ühingud on seisukohal, et tervishoiu erispetsialistid väärivad sarnaseid õigusi teiste tervishoiutöötajatega, sealhulgas erialase kvalifikatsiooni senisest täpsemat määratlemist ning on ootuspärane, et kollektiivlepe hõlmaks kõiki tervishoiuteenuse osutamisel osalevaid töötajaid.

Viimase viie aasta jooksul ei ole tervishoiu erispetsialistide palgakomponent Eesti haigekassa hinnamudelis muutunud, samaaegselt on tervishoiutöötajate üldine palgatase kasvanud 50 protsenti, kirjutasid ühingud tervishoiutöötajate kollektiivleppe osapooltele kolmapäeval saadetud pöördumises.