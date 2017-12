Pühad tõid kinodesse suured rahvahulgad

Pühade järgsed vabad päevad on kinode jaoks ühed aasta töörohkeimad, kui filme tullakse nautima tavapäraste vabade päevadega võrreldes ligi kaks korda rohkem.

Kui üldjuhul käib ühe nädala jooksul Forum Cinemas kinodes Tallinnast, Tartus ja Viljandis keskmiselt 15 000 filmihuvilist, siis jõulude järgsed vabad päevad kergitavad seda numbrit tublisti. 23. detsembrist kuni 28. detsembrini külastati Forum Cinemas kinosid kokku ligi 25 000 korral.

"Jõulupühade ajal ning kohe uue aasta alguses on tavapäraselt aeg, kui inimestel on töölt rohkem vaba aega, saadakse pere ja lähedatega kokku ning tahetakse üheselt aega veeta ning lõõgastuda," selgitas Forum Cinemas turundus- ja müügijuht Liis Mengel. "Kino pakub meelelahutust just tervele perele ning on pühade ajal ka alati avatud. Lisaks on tavapäraselt nii mõnedki kassahitid mõeldud linastuma just jõulupühade aega ning enim vaatajaid koguvad ikka filmid, mida saab nautida terve pere."

Jõulupühade järgselt koguski kõige rohkem vaatajaid animatsioon “Ferdinand”, mida jälgis üle 5000 silmapaari, vaatajate arvult teisele kohale platseerus seiklusfilm “Jumanji: Tere tulemast džunglisse”. Kõikides Forum Cinemas kinodes jagunesid vaatajate eelistused sarnaselt, kuigi Viljandis ja Tartus osutus mõnevõrra populaarsemaks “Star Wars: Viimased jedid”, mida käidi nädala jooksul Forum Cinemas kinodes vaatamas ligi 3000 korda.