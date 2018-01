Pühade ajal naist ja last peksnud rusikakangelane läks vangi

Jõulupühadel ja aastavahetusel sai politsei Pärnumaal kokku 27 teadet lähisuhtevägivallast ja kahel juhul määrati vägivallatsejale juba karistus, kusjuures ühel oma pere kallal vägivallatsenul tuleb vangi minna. Kõnealune mees lõi esimesel jõulupühal rusika ja jalaga oma 16-aastast last ja 37-aastast abikaasat.

Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juhi Üllar Küti ütlust mööda algatati kriminaalmenetlus kümne juhtumi suhtes, kus inimene lasi oma lähedaste kallal käed käiku. Kütt tõi kaks näidet. 29. detsembril läks Sauga alevikus 18-aastane naine kallale 55-aastasele emale. Esmaspäeval pigistas ja tiris 32-aastane mees oma üheksa-aastast last ja 29-aastast elukaaslast, vahendas BNS Pärnu Postimeest.

Kahele pühadel last ja naist peksnud mehele määrati juba karistus, kusjuures üks neist pandi vangi. Esimesel jõulupühal lapse juuresolekul elukaaslast löönud mehele määrati aasta vangistust, aga kohus otsustas, et karistus jäetakse täies ulatuses täitmisele pööramata, kui mees ei pane kaheaastase katseaja jooksul toime kuritegu. Mehele määrati kriminaalhooldaja, kohustus osaleda sotsiaalprogrammis ja katseajal mitte tarvitada alkoholi. Teda on varemgi mitu korda kriminaalkorras karistatud, viimati mootorsõiduki juhtimise eest joobeseisundis.

Samuti esimesel jõulupühal lõi 41-aastane mees rusika ja jalaga oma 16-aastast last ja 37-aastast abikaasat. Kuna meest oli juba varem kehalise väärkohtlemise eest karistatud, määras kohus talle 29. detsembril liitkaristusena kaks aastast vangistust.

15. detsembrist katsetatakse Pärnus lahendust, et vägivallatsemise korral viib politsei kodust ära hoopis ründaja, mitte ohvri. Kui vägivallatsejal pole kuhugi minna, korraldab linn talle majutuse. Pärnu linnavalitsuse lastekaitseteenistuse juhataja Irene Petersoni sõnade kohaselt ollakse valmis vägivallatsejaid majutama, aga tarvidust pole veel olnud. Petersoni jutu järgi pakutakse vägivallatsejale peavarju kuni kolm ööpäeva. See on küllaldane aeg, et inimene leiaks mõne muu lahenduse või ohver jõuaks ära kolida, kui soovib.

Kütt rääkis, et kahe jõuluaegse juhtumi puhul, kus pereliige käitus agressiivselt ja konflikt süvenes, anti isikule võimalus kodust lahkuda ja ööbida tuttavate juures. Kütt selgitas, et politseinikud kaaluvad, kas on vaja isik kahtlustatavana kinni pidada või taotleda viibimiskeeld. Kui seadusest tulenevalt on võimalik inimene kodust ära viia, siis seda kaalutakse tõsiselt ja võimaluse korral nii toimitaksegi.

Politseijuhi ütlust mööda on kõige olulisem see, et kannatanu saaks jääda koju ja tunda ennast turvaliselt.