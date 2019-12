Pühade ajal töötavad erakorralise meditsiini osakonnad ööpäevaringselt

AS Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Tallinna Lastehaigla ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonnad töötavad ööpäevaringselt.

AS Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Tallinna Lastehaigla ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonnad töötavad ööpäevaringselt.

Pühade ajal on kõigil päevadel esmaabi vastuvõtt hambapolikliinikus, öövalveteenust osutavad valveapteegid, abi saab nõuandetelefonidelt, erakorralise meditsiini osakonnad töötavad nagu alati ööpäevaringselt.

Tallinna Hambapolikliiniku (Toompuiestee 4) esmaabi vastuvõtt 24.-26. ning 28. detsembril on avatud kell 9-15ni, 29. detsembril kella 9-14ni, 1. jaanuaril kell 10 – 15ni. Esmaabi osutavad valvearst ja hambakirurg. Töötab röntgenikabinet. Kõiki hambaraviteenuseid osutatakse 23. detsembril kell 8 – 17ni, 27. ja 30. detsembril kell 8 – 20ni, 31. detsembril kell 9 – 17ni.

AS Ida-Tallinna Keskhaiglas pühade eelsetel päevadel, 23. ja 31. detsembril on polikliinikute lahtiolekuajad lühendatud. Keskhaigla polikliinik (Ravi 18) on avatud 7.30–13ni. Naistenõuandla võtab vastu kekk 7.30-16ni (27.12; 30.12; 02.01 kuni 19.00). Magdaleena polikliinik (Pärnu mnt 104) on avatud 7.30-13ni. Tõnismäe polikliinik (Hariduse 6) on avatud 7.00-16ni. Telefoniteenindus (666 1900) on 23. ja 31. detsembril avatud 7.15-13ni.

23. ja 31. detsembril AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Merimetsa Tervisekeskus, Haabersti tervisekeskus, Mustamäe Tervisekeskus on avatud kell 08-13ni, Kopli polikliinik, Nõmme tervisekeskus, Pelgulinna Naistenõuandla ning kõnekeskus kell 07.30-13ni, Nakkuskliiniku ambulatoorium kell 08.00-12.30. 24., 25., 26. detsembril 2019 ja 01. jaanuaril 2020 on kõik Lääne-Tallinna Keskhaigla polikliinikud ja Tervisekeskused suletud.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla eriarstide vastuvõtud 23. ja 31. detsembril on avatud kella 13ni.

AS Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Tallinna Lastehaigla ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonnad töötavad ööpäevaringselt.

Apteegi öövalveteenust osutavad valveapteegid aadressil Tõnismägi 5 ja Vikerlase 19.

Teie küsimustele vastab Perearsti nõuandetelefon 1220 või +3726346630 ööpäev läbi, seda ka puhkepäevadel ja riiklikel pühadel. Tasuline nõuandetelefon Lastearst kuuleb 1599 töötab kõigil päevadel kella 8st-22ni. Mürgistuste kohtasaab nõu küsida ööpäevaringselt infotelefonilt 16 662.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet soovitab varuda tavapäraseid valu- ja põletikuvastaseid ravimeid ning soovib rahulikke jõule ja toredat uue aasta saabumist.