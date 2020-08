Kuidas käituda, kui laps jääb haigeks, aga perearsti vastuvõtule pole võimalik minna? Tallinn tõttab taolistes olukordades appi pilootprojektiga, kus kiirabibrigaad hakkab sõitma haigetele lastele koju.

"Kui arst tuleb koju, ta vaatab, ta kuulab. Ta vaatab, missugune on palavik, ta kuulab kopse ja siis otsustab. Kui ta näeb, et asjad on tõsised, siis ta viib tõepoolest haiglasse. Kui ta näeb, et asjad ei ole hullud, siis ta määrab vastava ravi ning kui vaja, kirjutab välja ka retsepti," kiidab Tallinna plaani lastearst Adik Levin. Stuudios kommenteerib Tallinna ideed abilinnapea Betina Beškina.

Kas rannas päikest nautides ja järsku liiva seest suitsukoni leidmine tekitab tülgastust? Riivab silma, kui keset kõnniteed suitsukonide rivi silme ette jääb? Suitsukonide mahaviskamise probleem on ühtviisi suur nii mujal looduses kui linnakeskkonnas. Tallinn käivitab järgmisel nädalal suitsukonide loodusesse viskamise vastase kampaania.

Kas tasub karta koroonaviiruse teist lainet?



Kas meil tasub sügise eel karta koroonaviiruse teist lainet? Kuidas linnakeskkonnas end paremini kaitsta? Kas avalikud asutused on enda tervise hoidmise meile lihtsamaks teinud?

"Kuigi hetkel on see levik nii-öelda kolletepõhine, ehk me tegelikult teame enamjaolt, millise juhtumiga üks või teine nakatunud seotud on, siis ühel hetkel võib see ikkagi kontrolli alt ära minna ja hakata levima kohtades, kus me enam ei tea, et ta levib," tõdeb Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar.



Rae vallavolikogu esimees sooviks Ülemiste järve äärde ehitada promenaadi, kuid Tallinna linn ja ka Tallinna Vesi seisavad ideele karmilt vastu. Mis saaks promenaadi rajamise korral meie joogiveest?

Vabaduse päeva tähistamine



20. august on oluline päev igale eestlasele. Kas oskame oma vabadust hinnata? Kas meie vabadus on kaitstud? Juttu teeme ka sellest, kuidas Tallinna linnas on võimalik oma pidupäeva veeta.



Mida põnevat pakub meile selleaastane kammermuusika festival, mille alapealkirjaks on sel aastal "Põhjala perspektiiv"?



Kes oli Linda Vilde Jürmann, suure kirjaniku Eduard Vilde abikaasa, kelle sünnist mõõdub tänavu 140 aastat?



Tänase Taani kuninga aia lähistel asusid kunagi meistrite Marsi tallid. Millega seal tegeleti ja mida hoiustati, räägib meile Tallinna heerold Jüri Kuuskemaa.

