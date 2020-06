Pühapäeval tuleb kuni 31 kraadi sooja

Kuigi kõrgrõhuala näitab nõrgenemise märke, jätkub pühapäeval jätkub veel kuumalaine, mis toob paiguti 31 soojakraadi.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 12-18, kohati kuni 21 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2-6 m/s. Lainekõrgus on kuni pool meetrit. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on enamasti hea. Sooja on 17-20 kraadi.

Pühapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 4-10, puhanguti kuni 13 m/s. Äikese ajal võivad puhangud ka tugevamad olla. Sooja on 27-31, meretuulega rannikul kohati 21 kraadi.

Peipsi järvel puhub idakaaretuul 2-7 m/s. Lainekõrgus on kuni pool meetrit. Kohati sajab hoovihma ja on äikeseoht. Nähtavus on enamasti hea. Sooja on 25-27 kraadi.