PUHKUSESOOVITUS: Rattaga Tallinnat avastama!

Kuidas veeta üks huvitav päev Tallinnas? Rattaeksperdid Hawaii Expressist on puhkuste hooajaks kokku pannud kaks põnevat kultuurimarsruuti, mida läbides veeta aktiivne päev pealinnas, avastada juba kohalikele tuttavaid kohti ja näha linna pisut uue pilguga. Lisaks vaatamisväärsustele ja muuseumitele, kuhu on rattaga hea ligi pääseda, toovad rattaentusiastid välja Tallinna veel avastamata pärle.

Kalamaja-Kopli-Stroomi-Rocca al Mare

Selle ainulaadse reisi jooksul võid rännata läbi aja – Nõukogude-aegsetest vabrikuhoonetest modernsete uusrajatisteni. Soovitame kaasa võtta kaamera, sest sellest saab üks Instagrami-vääriline puhkus!

Kultuurikilomeeter ja Kalarand

Linnahalli juurest algaval kultuurikilomeetril võid nautida võrratuid vaateid modernsetele korterelamutele, mis rannikuäärset ala kaunistavad, kui merelt puhuv õrn suvine briis põski paitab. "Kultuurikilomeetrist saab sujuvalt Kalaranna tänav, mille ääres on mõnusalt lai ja sile rattatee, kus rahulikult kulgeda," kinnitab Kristiine Keskuse Hawaii Expressi juhataja Alvar Kanepi.

Milliste Kalaranna vaatamisväärsuste juures peaksid kindlasti peatuma? Hariva peatuse võib teha Lennusadamas, kus asub Põhja-Euroopa üks uhkemaid meremuuseume ning uudistada ringi aina uuenevas Noblessneri sadamalinnaku piirkonnas.

Kopli poolsaar

Kopli poolsaarele saab Kalarannast läbi armsate tänavate, kus tervitavad värvilised Kalamaja puumajad, millel on omamoodi väikelinlik võlu.

"Sõidu poolsaare tippu võiks ette võtta piki Kopli tänavat trammiteega paralleelselt kulgeval kõnniteel, mida ääristavad lopsakad alleed," soovitab Kanepi. Sel poolsaarel saab pilgu heita Kopli liinidele, aadressil Kopli 101 asuvale väärika ajalooga TalTech Eesti Mereakadeemia õppehoonele ning Kopli trammidepoole.

Tagasiteel on võimalus piiluda Marati tänaval asuvasse uuenenud Põhjala tehasesse ja vaadata ringi vanades angaarides ning tehasehoonetes, mis peagi uue hingamise saavad. "Läbi Kopli kalmistupargi viib tee mugavalt mere äärde," sõnab Kanepi.

Stroomi ja Rocca al Mare

"Stroomi rand on igatahes rattasõbralik – kogu parki läbib asfaltkattega tee ning paigaldatud on arvukalt rattahoidjaid," kinnitab Kanepi. Seega tasub rannas kasutada võimalust, et parkida hetkeks ratas ära ning nautida suvist randa või teha üks kosutav piknik. Selleks on Merimetsas lausa grillimiskohad.

Mööda mereäärset promenaadi viib rada Rocca al Maresse, kus asub möödunud sajandite kombeid ja kultuuri tutvustav Vabaõhumuuseum. Vabaõhumuuseumi õpperaja võid läbida ka ratta seljas.

Pirita-Kloostrimetsa-Viimsi

See rattamarsruut on hea võimalus tutvustada Eestit külastavatele sõpradele meie kultuuri ja ajalugu, nautides samal ajal värsket õhku ja liikumisrõõmu. Teele jäävad nii Eesti kirjandust, inimesi, kodulugu, Liivimaa-aegu kui ka Nõukogude-perioodi meenutavad vaatamisväärsused.

Mälestusmärkide Pirita

Piki Pirita teed viib üks Tallinna parimaid rattaradu Eestile oluliste mälestusmärkideni – Amandus Adamsoni Russalka, mis on esimene eestlasest skulptori loodud monument Eestis ning värskelt valminud Kommunismiohvrite memoriaal. Jõudes lähemale Pirita jahtklubile, on Pirita tee ääres ka teine Adamsoni monument, mis püstitatud legendaarse maadleja Georg Lurichi auks.

Pirita jõe kaldal kõrgub omamoodi mälestusmärk – nunnakloostri varemed – mis on rattasõbralik alternatiiv tavapärasele vanalinna-tuurile, et saada aimu keskaegsest Tallinnast.

Kloostrimetsa

Männilõhnalise Kloostrimetsa puude vilus saab veidi puhata lagipähe paistvast päikesest ning nautida looduse lähedust. "Mööduvate autode eest on kaval peitu pugeda Pirita terviseradadele, mis metsa all mõnusalt kulgevad," soovitab Pirita Hawaii Expressi rattapoe juhataja Lembe Marley.

Kloostrimetsa tee äärde jääb ka Tallinna Teletorn, kust selge ilma puhul on võimalik näha tervet linna ning Botaanikaaed, kus saab jalutada haruldaste taimeliikide vahel. "Mõlema vaatamisväärsuse ees on võimalik oma ratas turvaliselt parkida," kinnitab Marley.

Viimsi

Kuigi Viimsi ei ole päriselt osa Tallinnast, jääb see suurepärane rattaseikluse sihtpunkt siiski Tallinna lahe kaldale. "Kui alustada reisi hommikul, võib Viimsis veeta terve ülejäänud päeva ning lisaks vaatamisväärsustele avastada rannajoont ja metsateid," sõnab Marley.



Lihtsalt nautlemiseks võib edasiseks päeva veetmiseks valida mõne söögikoha ja minna liivaranda ujuma. Kellel aga tegusam tuju ja jalad veel vastu peavad, saab sõita Viimsi vabaõhumuuseumisse ja Rannarahva muuseumi Haabneemes, mis tutvustavad mereäärse elu ajalugu ja omapära.