Punane Rist kogub annetusi Beiruti plahvatuses kannatanute toetamiseks

"Liibanoni ei saa sellisel ajal üksi jätta. Annetusega on võimalik igaühel meist neile inimestele toeks olla ja aidata neid, kes praegusel hetkel seda kõige enam vajavad," ütles esti Punase Risti president Harri Viik.

Eesti Punane Rist alustas annetuste kogumist Beiruti plahvatuses kannatada saanud inimeste abistamiseks ja plahvatuse järelmõjudega võitlemiseks. Annetuste toel varustatakse Liibanoni haiglaid hädavajalike erakorralise meditsiini vahenditega, ravitakse haavatuid, aidatakse leida kadunuks jäänud lähedasi ning tagatakse vigastatute ja hukkunute väärikas kohtlemine.

Möödunud nädalal tabas Liibanoni suur katastroof, kui Beirutis toimus ulatuslik plahvatus. Beiruti plahvatuses on hukkunud üle 200 inimese, vigastadada on saanud tuhanded inimesed. Plahvatus põhjustas suuri purustusi kogu linnas ning selle tõttu on tohutu hulk inimesi jäänud ilma peavarjuta ning vajaliku meditsiinilise abita. Paljud vajavad abi oma lähedaste leidmisel.

"Punase Risti vabatahtlikud jälgivad olukorda kohapeal ja pakuvad abi kõigi tegevuste juures, kus on selleks vajadus," sõnas Eesti Punase Risti president Harri Viik.

Rahvusvahelise Punase Risti liikmed on Beirutis inimestel abis ravimas haavatuid ja toetamas haiglaid hädavajalike erakorralise meditsiinivahendite varudega. Punane Rist aitab perekondadel leida katastroofis kadunuks jäänud lähedasi ja tagab, et hukkunud tuvastatakse ja nende surnukehasid koheldakse hoolimata keerulistest tingimustest väärikalt. Samuti on Punase Risti liikmed abis eluks vajalike teenuste taastamisel. Näiteks aitavad parandada plahvatuses purustusi saanud veetaristut, et inimestel oleks olemas ligipääs puhtale veele.

"Plahvatuse järelmõjud jätavad sügava haava Beiruti linnale ja kogu Liibanoni rahvale veel väga pikaks ajaks. Seda kohutavat tragöödiat ei saa olematuks muuta. Küll aga saame abi andes keerulist olukorda pisut leevendada," sõnas Viik.

Eesti Punane Rist kogub kokku eestlaste annetused ja annab need üle Rahvusvahelise Punase Risti liikumise kaudu. Rahvusvaheline Punase Risti Komitee tagab annetuste sihipärase kasutamise koostöös Liibanoni Punase Risti ning liikumise kohapealsete partneritega.

Annetamiseks palutakse teha ülekanne Eesti Punase Risti nimel LHV pangas avatud annetuskontole märksõnaga "Beirut".

Konto rekvisiidid:

Konto number: EE607700771001235446

Saaja: Eesti Punane Rist

Selgitus: Beirut