Punktid, mida ravimeid manustades silmas pidada

"Ravimite tarvitamisel on vajalik pidada silmas kuldreegleid, et ravimid mõju avaldaksid ja tervist parandaksid," lausub Ida-Tallinna keskhaigla apteegi juhataja Ülle Helena Meren.

Kõige tähtsam on annus

Olenemata eagrupist puutume me mingil eluetapil kõik ravimitega kokku, olgu siis tegu väikelaste, koolilaste, eakate või täiskasvanud inimestega. Ravimite puhul on teada fakt, et ravimid saavad meid aidata vaid siis, kui me teame, kuidas neid kasutada ja annustame õigesti.

Küll aga paneb apteegi juhataja südamele, et kui öeldakse, et ravimil ei ole kõrvaltoimeid ja ohtusid, on kaks varianti - rääkija kas ei tea ravimitest midagi või ei ole tegu ravimiga. Igal ravimil on omad kõrvaltoimed ja ohud.

Kui aga ravimeid õigesti kasutada ja annustada, saame parima võimaliku toime ja väldime kahjulikke kõrvaltoimeid.



Mis vahe on looduslikul ja keemial?

Tihtipeale on kuulda haigete suust, et nemad ravimeid ja ravimifirmasid ei usalda. Küll on aga kõik tabletid seotud loodusliku ravimiga. Kõik need ravimid, mis on tablettideks pressitud, on alguse saanud loodusest. Ka keemiaravi põhineb loodusel, seega on laias laastus looduslik.

Ravimite õige manustamine

Eekõige tasub meeles pidada kolme kuldreeglit – ravimid tuleb manustada iga päev samal ajal, manustamise kordi ei tohi vahele jätta ja kui see juhtub, ei tohi ravimit võtta topelt. Kolmandaks tasuks kasutada pidevalt sama firma ravimit, et välistada segadust.

Tähtis on ka see, millega ravimit manustatakse. Ravimeid peaks võtma veega, mitte piima, mahla või kohviga. Mõne ravimi puhul ei mängi see küll rolli, ent soovitatakse kõike siiski manustada veega, sest see on kõige neutraalsem ja ei mõjuta raviainet.

Kindlasti ei tohiks ravimit veeta alla neelata, sest tablett võib jääda seedetrakti kinni. Tervet klaasi vett jooma ei pea, aga veerand või pool klaasi on täiesti mõistlik.

Ravimi toimet mõjutavad tegurid

Kui tablett on alla neelatud, kas toime on tagatud? Üldiselt küll, aga mitte alati. Ravimi toimet võivad mõjutada toit ja teised ravimid. Kui ravimi määrab arst, siis ta üldjuhul ka arvestab koostoimeid. Kuid kui apteegist osta juurde näiteks toidulisandeid, võivad need mõjutada võetava ravimi toimet. Ravimi toimet võivad mõjutada isegi greip, mis on stabiilses koguses head, ent vererõhuprobleemide puhul peab sellega olema ettevaatlik.

Ravimite tarbitamisel on tarvis järgida manustamise kuldreeglit