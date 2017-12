Pürotehnika põhjustab igal aastavahetusel raskeid õnnetusi

Statistika järgi põhjustavad ilutulestiku raketid igal aastavahetusel raskeid õnnetusi ja enamasti on need tingitud raketi valest kasutamisest või enneaegsest plahvatamisest. Enim on inimesi tabanud raketid või nende tükid põhjustanud käte ja näopiirkonna vigastusi. If Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhataja Taavi Kiibuse sõnul oli viimaste aastate traagilisim õnnetus Tallinnas, kus noormees kaotas ilutulestikku lastes oma näpud.

Statistika järgi põhjustavad ilutulestiku raketid igal aastavahetusel raskeid õnnetusi ja enamasti on need tingitud raketi valest kasutamisest või enneaegsest plahvatamisest. Enim on inimesi tabanud raketid või nende tükid põhjustanud käte ja näopiirkonna vigastusi. If Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhataja Taavi Kiibuse sõnul oli viimaste aastate traagilisim õnnetus Tallinnas, kus noormees kaotas ilutulestikku lastes oma näpud.

"Kuigi enamasti toimib pürotehnika nii nagu vaja, võib siiski juhtuda, et mõni rakett plahvatab ootamatult kiiresti või lendab planeerimata suunas," ütles Kiibus ja lisas, et sageli on selliste õnnetuste vigastused paraku pöördumatud.



Ka tänavu on Ifile teada antud õnnetustest pürotehnikaga, kus näiteks ühel juhul plahvatas ilutulestiku rakett noormehe käes, põhjustades käele tõsiseid põletushaavu.



"Pidustuste käigus kipub inimestel ohutaju kaduma, seega tuletame meelde, et alkohol ja pürotehnika ei käi kokku," tõdes Kiibus. "Soovitame rahvarohketes kohtades ettevaatlik olla ning julgeda vajadusel ka alkoholi tarbinud sõpra korrale kutsuda, et raketti mitte käest lasta või inimeste keskel süüdata."

"Tähelepanelik tasub olla ka ohutuna näiva säraküünla süütamisel, sest ka sellega võib hooletul kasutamisel saadasilmade, näo või käte vigastusi," lisas Kiibus.



6 lihtsat soovitust ilutulestiku ohutuks kasutamiseks: