Putin: Euroopa peab aitama Süüriat üles ehitada

Euroopa riigid peavad aitama Süüriat riigi ülesehitamisel, et motiveerida põgenikke koju naasma, sõnas Vene president Vladimir Putin täna pärast kohtumist Saksa kantsleri Angela Merkeliga.

Euroopa humanitaarabi Süürias ning toetus ülesehitustöödel pärast pikka kodusõda on ülioluline, et luua tingimused põgenike naasmiseks, lausus Putin Sotšis ühisel pressikonverentsil Merkeliga.

Humanitaarabi Süüriale peab olema "vaba poliitikast", ütles Vene riigipea, kommenteerides Lääneriikide vastumeelsust Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiimi toetamisele, vahendas BNS.

Merkel ärgitas Putinit kasutama oma mõjuvõimu Assadi üle selleks, et tühistada vastuoluline kinnisvaramäärus. Määrus annab teatud Süüria piirkondades kinnisvara omanikele aega kuu, et esitada omandit tõendavad lepingud. Kui seda ei tehta, siis vara konfiskeeritakse. Saksa valitsuse väitel on seaduse eesmärk konfiskeerida Süüria põgenike vara.

Putin võõrustas neljapäeval Sotšis Assadi.

Venemaa ja Saksamaa panustavad üheskoos poliitilise lahenduse leidmisse ja olukorra stabiliseerimisse Süüria "pinnal", mis hõlmab ka humanitaarabi, sõnas Putin.

"Me oleme ära märkinud, et me peaksime andma ühise panuse poliitilise lahenduse protsessi, sealjuures Genfis ja Astanas ning olukorra stabiliseerimiseks kohapeal, pakkudes humanitaarabi Süüria elanikele," ütles Vene president.

Venemaa toetab "Saksamaa soovi panustada märkimisväärselt Süüria sotsiaalmajandusliku taristu taastamisse", lisas Putin.

"On oluline, et mistahes abisaadetised saavad riigi seadusliku valitsuse heakskiidu," sõnas ta.

Süüria kodusõjas on alates 2011. aasta märtsist hukkunud üle 350 000 inimese ja miljonid on pidanud vägivalla tõttu oma kodud maha jätma. Venemaa ja Iraan on Süüria režiimi tähtsamad liitlased.