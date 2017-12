Putin: majanduses tuleb kaotada "hall ala"

Vene president Vladimir Putin ütles , et Venemaal tuleb vabaneda varimajandusest.

"Näe, (äriõigusvahemees) Boriss Titov räägib, et nende rehkenduse kohaselt tuleb meil umbes 39 protsenti SKP-st varimajandusest. Te teate, et selles ei ole midagi sellist ebatavalist. Mõni Lääne riigijuht on öelnud, et neil on 40 protsenti. See tähendab, et see ei ole Venemaa jaoks ainulaadne olukord. Aga halb siiski," ütles Putin kolmapäeval riiginõukogus piirkondade investeerimispoliitika nõupidamisel, vahendas BNS.

"Peame tegema paremini kui nemad, peame sellest hallist alast vabanema," rõhutas riigipea.

Tema sõnul peab sellest vabanemiseks kasutama mitte üksi karistusmeetmeid, vaid "sundima jõuga valguse käes töötama, peab looma tingimusi".

Putin rõhutas, et see ei sõltu mitte üksi Vene valitsusest, vaid samavõrd piirkondades toimuvast.

Ta märkis, et "nii me üritamegi teha". Muu seas rõhutas president, et kapitaliamnestia küsimuse lahendamisel luuakse tingimused selleks, et inimesed ei kannataks kahju, kui toovad oma äri ja kapitali Venemaale.

Putini sõnul on lisaks riigis langetatud otsused: üksikettevõtjatele luuakse soodusaeg, vabastatakse inimesed võimalikust kahjust, jälitamisest.