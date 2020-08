Putin: Venemaa registreeris maailma esimese koroonaviiruse vaktsiini

Vaktsiin sai nimeks Nõukogude tehiskaaslase järgi Sputnik V. Kaks kaitsesüsti tehti ka ühele Venemaa president Vladimir Putini tütrele. "Ta võttis eksperimendist osa. Ta tunneb end hästi ja tal on suur kogus antikehasid," ütles Putin. Katsetuste kolmas faas algab homme, tööstustootmine septembris ning 20 riiki on ette tellinud enam kui miljard doosi.

Venemaa registreeris maailma esimese COVID-19 vaktsiini, mis loob stabiilse immuunsuse, vahendas BNS. "Minule teadaolevalt registreeriti täna hommikul maailma esimene uue koroonaviiruse vaktsiin," rääkis Putin valitsuse istungil.

Ta palus tervishoiuminister Mihhail Muraškol esitada vaktsiini kohta rohkem üksikasju, kuid lisas ise, et vaktsiin on tõhus ja loob püsiva immuunsuse. "Ma tahan korrata, et see on läbi teinud kõik vajalikud testid," ütles ta. "Kõige olulisem on tagada vaktsiini ohutu kasutamine ja selle tõhusus."

Vaktsiini suhtes on kahtlust väljendanud teadlased nii Venemaalt kui mujalt. Nende sõnul võib selle liig rutakas kasutuselevõtt enne 3. faasi uuringuid, mis tavaliselt kestavad kuid ja hõlmavad tuhandeid inimesi, viia probleemideni.

Kui pandeemia Venemaad tabas, käskis Putin riigiametnikel lühendada kliiniliste uuringute kestust, et koroonaviiruse vaktsiin võimalikult kiiresti valmis saada. Kremli jaoks sai vaktsiini esimesena arendamisest riigi maine küsimus, millega luua Venemaast kuvandit globaalse jõuna. Riigimeedias kiideti vaktsiini kallal töötanud teadlasi ja esitleti nende tööd saavutusena, millele teised rahvad vaatavad kadedusega.

Ette on tellitud enam kui miljard doosi

Vaktsiini tootmist rahastava Venemaa otseinvesteeringute fond märkis, et katsetuste kolmas faas algab homme, tööstustootmine septembris ning 20 riiki on ette tellinud enam kui miljard doosi. Kaks kaitsesüsti tehti ka ühele Putini tütrele. "Ta võttis eksperimendist osa," ütles president.

Presidendi sõnul tõusis tütrel esimese süsti järel palavik 38 kraadini, langedes järgmisel päeval veidi üle 37 kraadile. Kehatemperatuur tõusis veidi ka teise süsti järel. "Ta tunneb end hästi ja tal on suur kogus antikehasid," ütles Putin. Ta ei täpsustanud, kas süsti sai tema tütar Maria või Katerina.

Vene tervishoiuministeeriumi teatel peaks vaktsiin andma immuunsuse koroonaviiruse suhtes kuni kaheks aastaks. Venemaal registreeritud vaktsiini hakatakse tootma kahes kohas, esimestena saavad selle arstid ja õpetajad, vaktsiini vastu on näidanud huvi hulk välisriike, ütles tervishoiuminister Muraško. "Praegu hakatakse vaktsiini tootma kahes kohas, tervishoiuministeeriumi Nikolai Gamaleja nimelises epidemioloogia ja mikrobioloogia uurimiskeskuses endas ja ettevõttes Binnofarm," ütles Muraško.

Ta ütles, et samal ajal käib tööstus-kaubandusministeeriumi ja Sberbanki projektikontori kaasabil tehniliste reglementide viimistlemine suurtootmiseks kodumaiste tootjate juures, sellised on riigis olemas. Vene ametnike sõnul algab suurtootmine septembris ning massivaktsineerimine võib alata oktoobris.

Vaktsiini annab immuunsuse kuni kaheks aastaks

Muraško sõnul investeerib riigipea käsul Venemaa otseinvesteeringute fond vaktsiini tootmisse ja levitamisse välismaal. "Huvi selle vastu on näidanud juba mitu riiki," lisas minister. "Rööbiti sellega algab vaktsiini järk-järguline kasutamine tsiviilkäibes. Eelkõige on vaja vaktsiini pakkuda nendele, kelle töö on seotud nakatunud inimestega suhtlemisega. Need on meditsiinitöötajad ja need, kellest sõltub meie laste tervis – meie õpetajad," sõnas Muraško. Asepeaminister Tatjana Golikova sõnul võib arstide vaktsineerimine alata juba sel kuul. Putin rõhutas, et vaktsineerimine on vabatahtlik.

Vaktsiini arendanud Gamaleja instituudi juht Aleksandr Gintsburg tekitas mais furoori, kui ütles, et tema ja teised uurijad katsetasid vaktsiini iseenda peal. Inimuuringud algasid 17. juunil 76 vabatahtlikuga. Pooled neist said vaktsiini süstina ja teised lahustuva pulbrina. Et osa neist olid sõjaväelased, kerkis küsimus, kas neid survestati uuringus osalema.

USA, Ühendkuningriik ja Kanada süüdistasid läinud kuul Venemaad häkkerite kasutamises, et varastada lääneriikide viiruseuuringute andmeid. Kui uuringud lõpule jõudsid, heideti kahtlusevarju väitele vaktsiini ohutusest ja tõhususest. Osa eksperte pilkasid Vene võimude väidet, et vaktsiin annab immuunsuse ega põhjusta märkimisväärseid kõrvalnähte, tuues välja, et säärased väited vajad teaduslikku tõestust.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatel peavad kõik vaktsiinikandidaadid enne nende kasutusele võttu läbima kõik uuringufaasid. Ekspertide sõnul võivad korralikult testimata vaktsiinid tuua mitut sorti kahju: alates negatiivsest mõjust tervisele kuni rahvatervise õõnestamiseni läbi alusetu kindlustunde.