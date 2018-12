Puuduvate elukohaandmete tõttu võib Tallinna hüvedest ilma jääda

2019. aasta jaanuarist on veel ligi 16 000 tallinlasel oht jääda puuduvate elukohaandmete tõttu ilma linnaelanikele mõeldud avalikest teenustest, nagu tasuta ühistransport, parkimissoodustus, lasteaia- või koolikoht või sotsiaaltoetused.

Rahvastikuregistri seaduse muudatuse kohaselt kustuvad 2. jaanuaril 2019 elukohaandmed inimestel, kelle elukoht on rahvastikuregistrisse kantud linnaosa täpsusega omaniku õigustatud nõudmise tõttu. Seega on viimane aeg korrastada rahvastikuregistris elukohaandmed, et säilitada tallinlase staatus ja sellega kaasnevad hüved.

"Kolme nädala eest alustatud elukohaandmete korrastamise kampaania on andnud päris häid tulemusi," kinnitas linnasekretär Toomas Sepp. „Ulatusliku teavituskampaania eesmärk on ärgitada inimesi kontrollima elukohaandmete õigsust ja selgitada andmete täpsustamise võimalusi. Kui oktoobris korrastas elukohaandmeid 669 inimest, siis novembris 1652 inimest. Seega on aktiivsus varasemaga võrreldes peaaegu kolmekordistunud. Suur tänu kõikidele, kes on juba elukohaandmeid korrastanud."

Tallinna linn jätkab teavituskampaaniat, sest 2019. aasta jaanuarist on veel ligi 16 000 tallinlasel oht jääda puuduvate elukohaandmete tõttu ilma linnaelanikele mõeldud avalikest teenustest, nagu tasuta ühistransport, parkimissoodustus, lasteaia- või koolikoht või sotsiaaltoetused. "Meie eesmärk on jõuda iga inimeseni, keda seadusemuudatus puudutab, ja selgitada neile, millised on 2019. aastal jõustuva seadusemuudatuse tagajärjed ja kuidas elukohaandmeid korrastada," sõnas Sepp.

Elukohta on lihtne registreerida: seda saab teha paari minutiga eesti.ee veebilehel või linnaosavalitsuses rahvastikuregistri töötaja abil. Lisateave www.tallinn.ee/elukohaandmedkorda.