Puumarket AS sai uue juhi

Puumarketi puit- ja ehitusmaterjalide müügiesindusi asus 8. jaanuarist 2018 juhtima ettevõttes seni müügidirektorina töötanud Toomas Tauk.

Tauki karjäär on olnud pikalt seotud Rautakesko ASiga, kus ta alustas ärikliendi müügidirektorina, jätkas kaubandusdirektorina ning oli aastatel 2014–2016 ostu- ja logistikadirektoriks Eestis ning Lätis. Pikaaegse kaubanduse ja ehitusmaterjalide müügisektori kogemusega Tauk on samuti juhtinud aastatel 2012–2014 Amserv Auto ASi Tallinnas Järvel asuvat Toyota esindust.

Puumarketi värske tegevjuhina peab Tauk oluliseks ettevõtte pidevat arendamist, teeninduskvaliteedi tõstmist ja koostöö arendamist tarnijate ning koostööpartnerite vahel.

Puumarketi konkurentsieelist kommenteerides on Tauk kindel, et suurim eristumine toimub puitmaterjalide osas. "Igal aastal tullakse koostöös puidutöötlejatega välja mõne uue tootega. Meie eesmärk on olla kõige laiema puitmaterjalide valikuga müügiettevõte Eestis," märkis ta.

Lisaks tootevaliku suurendamisele on juba veebruari alguses plaanis klientidele avada ka Mustamäe uus müügiesindus. Tauk selgitas, et 2017. aastal alustatud Mustamäe müügiesinduse laiendamine ja uue kauplusehoone ehitamine loob ettevõttele võimaluse näidata ja pakkuda laiemat valikut nii puidu kui ka üldehitusmaterjalide osas.

"Kui varasemalt puudus Puumarketi Mustamäe esinduses korralik kaupluse- ja kontorihoone, siis nüüd saab just sellest osakonnast kõige suurem Puumarketi müügiüksus. Uus, kaasaegne ja kliendi vajadusi arvestav müügikeskkond koos laienenud kaubavaliku ning teenindusalaga Mustamäel saab kindlasti olema üheks oluliseks hüppelauaks kiirema ja kvaliteetsema klienditeeninduse suunal," ütles Tauk.

Puumarketil on kogemusi puit- ja ehitusmaterjalide ning jae- ja hulgimüügiturul enam kui 26 aastat. Ettevõttel on kokku viis müügiosakonda üle Eesti – Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres, kus töötab hetkel kokku 80 inimest. 2017. aastal oli ettevõtte käive ligi 22 miljonit eurot. Puumarket investeerib oma kaupluste ja müügikeskkondade pidevase parendamisesse ning käsil on mitmeid ehitus- ja arendusprojekte.