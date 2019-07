R-Kiosk jätkab uute poodide avamist

R-Kiosk on käesoleval aastal avanud neli uut kauplust ja renoveerinud kuus olemasolevat müügipunkti, ehitades need ümber kaasaegseteks väikepoodideks.

R-Kiosk on käesoleval aastal avanud neli uut kauplust ja renoveerinud kuus olemasolevat müügipunkti, ehitades need ümber kaasaegseteks väikepoodideks. Ettevõtte eesmärk on olla olemas kõikjal, kus kiirustav inimene vajab maitsvat ja tervislikku kehakinnitust.

"Ajast on saanud meie kõige kallim vara. Toimekas päev ei pea aga tähendama tühja kõhtu, R-Kioskist saab maitsva ja tervisliku eine vajadusel käigupealt kaasa haarata," ütles R-Kioski tegevjuht Tiia Ilves. „Kiirelt kaasa müüdav toit saab olla tervislik, maitsev ja taskukohane. Just seda oleme me oma tootevaliku pideval arendamisel arvestanud ning muutnud oma väikepoed toidukesksemaks."

Tallinnas on sellel aastal uksed avanud veel Ülemiste keskuse ja Foorum keskuse kauplused. Lisaks tegutseb uus R-Kiosk Rakvere Põhjakeskuses. Viimane uus pood avati juuli keskpaigas Sütiste Tervisekeskuses. Ilves lisas, et R-Kioskite avamine uute büroohoonete vahetus läheduses pakub kohvikutele ja restoranidele alternatiivi. „Vajadusel saab R-Kioskist kiirelt kätte meelepärase hommikusöögi, lõunaeine või vahepala koos turgutava kohvijoogiga."

Ilves lisas, et kuigi Tallinnas ja Harjumaal asuvad ligikaudu pooled R-Kioskid, on uute kaupluste avamine Eesti erinevates linnades ettevõtte jaoks väga oluline. Laienemise ja kaupluste uuendamisega plaanitakse kindlasti jätkata.

AS R-Kiosk Estonia kuulub Norra pereettevõttele Reitan Group, mis on suuruselt teine esmatarbekaupade jaemüügikett Euroopas. Kontsernis töötab kokku üle 18 000 töötaja, neist Eestis ligikaudu 350. R-Kioski eesmärk on pakkuda maitsvat ja täisväärtuslikku tänavatoitu, et kiire elutempoga inimesed saaksid olla tegusad ning toimekad kogu päeva.