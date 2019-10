Rae vallajuhi kohalt lahkuv Võrklaev sai suure preemia

Vallavanema ametikohalt riigikokku siirdunud Mart Võrklaev sai volikogu otsusel enam kui 10 000 euro suuruse preemia, kirjutas Harju Elu.

Rae valla volikogu esimees, reformierakondlane Tõnis Kõiv pakkus juhatuse poolt välja eelnõu eraldada eelarvest Võrklaevale preemiaks kolme kuu palk. "Viimastel aastatel on Rae valla elanike arv kasvanud lig 1000 inimest aastas, see aga tähendab, et kasvanud on küll meie maksumaksjate arv ja valla tulubaas, aga ka vajadus lasteaia- ja koolikohtade järele. Raske on kokku liita neid avalike hoonete ruutmeetreid või loendada kergliiklusteede kilomeetreid, mis on ehitatud Mart Võrklaeva ajal," põhjendas Tõnis Kõiv oma ettepanekut.

Kuigi opositsioonist kõlasid hääled, et sedavõrd suure preemia maksmine pole kohane, otsustas volikogu häälteenamus siiski Võrklaevale preemia määrata. Tema kuu brutosissetulek oli vallajuhina 3700 eurot, seega kujunes preemia suuruseks üle 10 000 euro.

Võrklaev asus riigikogus tööle sealt lahkunud Kalle Pallingu asendusliikmena.