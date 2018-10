Rahvajooks muudab pühapäeval Järvamaal liikluskorraldust

Järvamaal joostav rahvajooks muudab pühapäeval tavapärast liikluskorraldust.

Paide–Türi rahvajooksu tõttu on pühapäeval kella 11.30–14.30 Järvamaal liiklusele suletud Pärnu–Rakvere–Sõmeru maantee 77.–88. kilomeetrini. Ümbersõit on korraldatud Väätsa aleviku ja Lokuta küla kaudu ning see pikendab teekonda ligi 7 kilomeetri võrra, vahendas BNS.

Maanteeamet tuletab sõidukijuhtidele ühtlasi meelde, et õhtul pimedas märjal teel sõitmine on ohtlik, sest vastutulevate autode tuled võimenduvad esiklaasil olevatel vihmapiiskadel, vastutulijad võivad juhti pimestada ning jalakäijad, loomad ja seisvad objektid teel on raskesti nähtavad.