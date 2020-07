Rahvusooper Estonia nõukogu peatas Aivar Mäe lepingu kaheks kuuks

Nõukogu otsustas sõlmida lepingu tööõiguse eksperdiga. Tema poole saavad kuni 14. augustini oma muredega pöörduda rahvusooperi praegused ja endised töötajad, kellele tagatakse anonüümsus. Sellekohane info ja kontaktid avaldatakse teatri sisekanalites ja kodulehel.

Nõukogu koosolekul osalenud usaldusisikute ning töökeskkonna volinikega otsustati täiendada teatri kodukorda põhimõtetega, mille kohaselt tulevikus oleks selge reeglistik, kuidas teatris probleeme turvaliselt ja hoolivalt lahendatakse.

Nõukogu peab vajalikuks korraldada kõikidele teatri töötajatele koolitusi, et operatiivselt märgata ja lahendada olukordi, kus ilmnevad probleemid kaasaegsete juhtimisstandardite ja erinevate töökeskkonda puudutavate seaduste võimaliku eiramise osas.

Mitmed rahvusooperi endised ja praegused naistöötajad on anonüümselt süüdistanud peadirektorit kohatus käitumises nendega.

Ahistamisskandaali kistud Estonia teatri peadirektor Aivar Mäe saatis neljapäeva hommikul oma töötajatele e-kirja kujul pöördumise, milles palub oma käitumise pärast vabandust, kirjutab Postimees.

Mäe tänas siiralt kõiki toetuse eest viimase emotsionaalse ja keerulise nädala jooksul. "Seda eriti praegu, mil on puhkuste ja lõõgastuse aeg ja meil kõigil mõtetes muudki, kui meie ühine teater ja seal toimuv. Teie toetus ja head sõnad on tähendanud ja tähendavad mulle väga palju. Hindan seda südamest," kirjutas Mäe.

"Tahan teie kõigi ees vabandada. Vabandada sellepärast, et viimase nädala jooksul on kannatada saanud meie teater, meie kõigi töömeeleolu, ka teie. Vabandan siiralt teist igaühe ees, sest teie kõigi heaolu on minu jaoks väga tähtis ja tunnen, et see on praegusel hetkel kannatada saanud. Mul on siiralt kahju, et teie, minu head kolleegid, olete tahtmatult sattunud sellesse keeristormi. Täna astun ma esimese sammu ja vabandan kogu kollektiivi ees kirjalikult, kuid olen valmis silma vaatama ja vabandama isiklikult igaühe ees, kes tunneb, et olen talle kunagi ühel või teisel moel liiga teinud," kirjutas Mäe.

Tema sõnul pole tema käitumine või tegevus kunagi olnud ajendatud kurjusest, kiusust või muudest halbadest eesmärkidest. "Ma ei ole kunagi soovinud kellelegi halba. Vastupidi – teile kõigile olen ma alati soovinud vaid kõike head ja püüdnud teie jaoks alati olemas olla ja teid toetada. Minu, kui teie juhi jaoks, on kõige tähtsam, et mitte keegi estoonlastest ei tunneks ennast meie kollektiivis solvatuna, või veel vähem kuidagi survestatuna või ohustatuna. Töötan selle eesmärgi nimel edasi," märkis Mäe.