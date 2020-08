Raik: erikomisjon koguneb igal juhul, kvoorumiga või ilma

"Helme on kaotanud igasuguse reaalsustaju. Tema ei otsusta, kas riigikogu liikmetest koosnev komisjon tuleb kokku või ei," ütles Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik.

Raiki sõnul toimub tänane riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni erakorraline ühisistung kindlasti, kuid kvoorum ei pruugi kokku tulla, vahendas BNS. Erikomisjonid kutsusid rahandusminister Martin Helme erakorraliselt aru andma advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan LLP sõlmitud lepingu kohta.

Raik kinnitas BNS-ile, et on saanud rahandusministeeriumilt kirja, milles seisab, et esmaspäevast istungit ei toimu.

Ta märkis, et istung siiski toimub, kuigi kvoorumit ei pruugi olla. "Kui seda pole, siis otsustas koalitsioon selle reedel," ütles Raik ja lisas, et kvoorumi puudumine ei takista kohale tulnud opositsiooniliikmetel teemat arutamast.

Helme kinnitas esmaspäeval Postimehele, et plaanib erakorralist erikomisjonide istungit ignoreerida. "Kuna minu info kohaselt koosolekut ei toimu, jäin juba oma varem paika pandud plaanide juurde ja ei viibi täna Tallinnas," ütles minister.

Juuli algul teatas rahandusminister, et on sõlminud kokkuleppe Ameerika Ühendriikide advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP-ga Eesti riigile õigusteenuse osutamiseks rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes. Lepingu maksumus on 3 miljonit eurot.

Eesti Päevaleht kirjutas möödunud nädalal, et USA advokaadibürool võib olla valdkonnas huvide konflikt. Nimelt on FBI ekspeadirektori Louis Freeh' konsultatsiooniettevõte olnud varem Danske panga rahapesuga seotud ettevõtte Prevezoni teenistuses.

Postimees leidis omakorda, et Freeh'l on olnud huvide konflikti kahtlusi seoses Volkswageni ja pedofiil Jerry Sanduskyga.

Mitmed Eesti õiguseksperdid on seepeale leidnud küsitavusi USA advokaadibüroo palkamise mõttekuse osas.