Varjupaiga tegevust kontrollitakse linna ja riigi järelvalveasutuste poolt, kellel meie teada ei ole olnud varjupaigale mingeid erilisi etteheiteid," ütles Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid.

Põhja-Tallinna linnaosa vanem kutsub üles inimesi suhtuma kriitiliselt ja mitte uskuma Põhja-Tallinnas tegutseva loomade varjupaiga suhtes sotsiaalmeedias levitatavaid valeuudiseid, kus väidetakse, et varjupaigas väärkoheldakse loomi.

Linnaosa vanema sõnul on keegi võtnud oma südameasjaks kahjustada Põhja-Tallinnas tegutseva varjupaiga mainet, levitades sotsiaalmeedias pildimaterjali, mis jätab mulje nagu suhtutaks varjupaigas loomadesse hooletult.

"Tegemist on tänapäevase varjupaigaga, kus töötavad loomade heaolust hoolivad inimesed ja mille tegevusele aitavad kaasa paljud vabatahtlikud. Varjupaiga tegevust kontrollitakse linna ja riigi järelvalveasutuste poolt, kellel meie teada ei ole olnud varjupaigale mingeid erilisi etteheiteid," ütles Kaljulaid.

Internetis levitatakse pilte halvas seisus loomadest, aga ka koristamata puuridest ning ka surnud loomadest.

"Internetis leviv pildimaterjal ei jäta kindlasti ausat muljet sellest, milline varjupaik välja näeb ja millised on seal olevate loomade tingimused. Ma väga palun inimesi mitte minna selle kampaaniaga kaasa. See ei aita loomi mitte kuidagi," ütles Kaljulaid.

Linnaosa vanema sõnul saab igaüks aidata varjupaiga tööle kaasa vabatahtlikuna.

"Kui keegi soovib loomadele head, siis kõige lihtsam viis nende aitamiseks on aidata varjupaika vabatahtlikuna või teha annetusi. Sel suvel kogusime koos Põhja-Tallinna noorte ümarlaua vabatahtlikele loomade varjupaigale ligi kuus tuhat eurot annetusi. Võin kinnitada, et iga euro ja iga sent sellest läheb loomade heaks ning varjupaigas töötavad inimesed, kes hoolivad loomadest ja ei teeks neile iial liiga ega jätaks neist hooletusse," ütles Kaljulaid.