"Kindlasti oleme me kõik huvitatud sellest, et eriti just majanduskoostöö valdkonnas oleks areng ka edaspidi positiivne," rääkis Riigikogu väliskomisjoni liige Raimond Kaljulaid.

Eesti-Hiina parlamendirühma liikme Kaljulaidi kinnitusel peab Eesti toon Hiina ja teiste välisriikidega suheldes olema konstruktiivne ja rahulik, mitte upsakas ja tõrjuv.

"Hiina mõju suurenemine maailmas on üsna loomulik, kui arvestada seda, millise tõusu on teinud Hiina majandus. Ma ei ole veel näinud riiki, mis sooviks omada väiksemat mõju ning vähem võimalusi oma huvide esindamiseks. Loomulikult Hiina soovib oma mõjuvõimu suurendada," märkis Kaljulaid.

Sotsiaaldemokraadist saadiku sõnul on Eesti ja Hiina suhted olnud senini head, millest Eesti on võitnud. "Kindlasti oleme me kõik huvitatud sellest, et eriti just majanduskoostöö valdkonnas oleks areng ka edaspidi positiivne. Seega tuleb valitsusel teha tööd selle nimel, et Eesti seisukohti selgitada ning põhjendada. Seda on vaja teha sellisel moel, et ühekordsest arusaamatustest ei kasvaks välja püsivama iseloomuga probleeme kahepoolsetes suhetes," märkis Kaljulaid. "Oluline on see, et suudetakse teise poolega hoida dialoogi ning avatult oma seisukohti ning tänaseid ja homseid otsuseid selgitada, mis tagab vastastikuse usalduse ka erinevate arusaamade korral. Iseäranis peab selleks valmis olema välisministeerium."

Kaljulaidi väitel räägitakse praegu ka Hiina ohust. "Minu arvates on läänele märkimisväärselt suuremaks ohuks populistlikud valitsused, atlandiüleste suhete kriis ning kõik muu, mis ohustab lääne ühtsust. Oht on meie nõrkus, mitte teiste tugevus," leidis Kaljulaid.