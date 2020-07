Raivo Aeg siseministrile: hinnang Kaitseliidu kohta oli kohatu

"Hinnang, et Kaitseliit ei saa oma ülesannetega hakkama, on kohatu. Võibolla oli väljaütleja mõte teises suunas, aga sõnadel on jõud ja sõnade taust tuleb selgelt välja öelda," märkis justiitsminister Raivo Aeg.

Kui siseminister Mart Helme leidis, et Kaitseliit ei saa hakkama siseturvalisust puudutavate ülesannetega, siis Aegi hinnangul olid sellised sõnad kohatud, vahendas BNS.

Aegi sõnu on Kaitseliidu ja politsei koostöö ajas paranenud ja on praegu väga heal tasemel, mida näitas ilmekal ka Kaitseliidu panus koroonakriisi lahendamisse. "Hinnang, et Kaitseliit ei saa oma ülesannetega hakkama, on kohatu. Võibolla oli väljaütleja mõte teises suunas, aga sõnadel on jõud ja sõnade taust tuleb selgelt välja öelda," oli Aeg kriitiline.

Justiitsminister lisas, et Kaitseliit tunneb ennast selliste hinnangute andmise pärast kindlasti häirituna. "Loodame, et see ei avalda edaspidi mõju tulevasele koostööle," märkis Aeg.

Mis puudutab uue eriüksuse loomist, siis igasugune tugi, mis korrakaitsele tuleb, on Aegi hinnangul teretulnud. "Kuid kui loome uusi üksuseid jõustruktuuride juurde, tuleb selgelt hinnata õigusriigi põhimõtteid ning seda, kas eesmärgid ühtivad põhiseaduses sätestatuga," lisas Aeg.

Peaminister Jüri Ratase sõnul pole mõtet politseid ja Kaitseliitu vastandada. Ratas rõhutas, et Kaitseliit on Eesti suurim vabatahtlik organisatsioon, mis on panustanud 30 aasta jooksul väga paljudes valdkondades, olgu see piiri valvamine, koostöö politseiga või päästetööd.

"Minu toetus ja tunnustus neile igas mõttes," märkis Ratas, rõhutades, et kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, kodutütred ja noored kotkad on kõik oma vabatahtliku tegevusega kõigile eeskujuks.

Rahandusminister Martin Helme märkis aga, et siseminister Mart Helme ei olegi tegelikult Kaitseliitu kritiseerinud. Martin Helme sõnul on julgeolek jagamatu ning nii sise- kui välisjulgeolek peavad teineteist toetama.

Helme sõnul on praegu sisejulgeolekus lüngad sees. "Ja kui Mart Helme ütles, et kaitseliitlased ei saa nende ülesannetega hakkama, siis ta pidas silmas, et kaitseliitlastel on riigikaitselised ülesanded, ja kui neile panna juurde sisejulgeoleku alased ülesanded, siis on neile vaja juurde väljaõpet, relvastust, teistsugust juhtimisstruktuuri ja seda neil praegu kõike ei ole," ütles Helme.

Siseministri sõnade järgi on kaitseliit küll „tore ja vajalik“ aga ei saa hakkama siseturvalisust puudutavate ülesannetega.