"See on ajalooline hetk, et Eestis toimub autoralli maailmameistrivõistluste etapp 4.-6. septembrini," kinnitas peaminister Jüri Ratas neljapäeval. "See, mida on teinud Urmas, Tarmo ja Silver oma meeskonnaga, on midagi erakordset. Me näeme, et Eestis on võimalik korraldada täielikku tippüritust ühes valdkonnas, mida vaatavad 10 miljonid inimesed üle maailma."

"See on ajalooline hetk, et Eestis toimub autoralli maailmameistrivõistluste etapp 4.-6. septembrini," kinnitas peaminister Jüri Ratas neljapäeval. "See, mida on teinud Urmas, Tarmo ja Silver oma meeskonnaga, on midagi erakordset. Me näeme, et Eestis on võimalik korraldada täielikku tippüritust ühes valdkonnas, mida vaatavad 10 miljonid inimesed üle maailma."

Autoralli maailmameistrivõistluste etapi korraldamine Eestis näitab peaministri hinnangul kogu siinse autospordi kogukonna tõsist panustamist ja tööd. "Loodan, et on palju vaatajaid interneti teel, kuid paljud Eesti inimesed saavad seda sündmust ka oma silmaga kohapeal näha," arvas Ratas.

WRC promootor Oliver Ciesla nentis, et eelmise aasta rallide ülekanded vaatas kuni 66 miljonit inimest. "Eesti ei saa olema erand," kinnitas Ciesla.

Suurim üritus pärast Moskva olümpiat

Kultuuriminister Tõnis Lukas nentis, et Eestis ei ole pärast Moskva olümpiamänge nii suure jälgijaskonnaga üritust korraldatud. Lukase sõnul taotleti sama etapi korraldamist juba ka varem. "Seekord õnn naeratas. Kui me midagi väga tahame, siis selle me saame," ütles Lukas.

Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava nentis, et autoralli maailmameistrivõistluste etapi toimumine Eestis on unistuse täitumine. "See energia, mida me oleme korraldajatena andnud, on vilja kandnud," ütles Aava. Tema sõnul on eestlastel komme end välismaal teistega võrrelda ja arvata, et ollakse väikesed. Teisalt on see aga ka Eesti tugevus. "Ma olen kindel, et kui me teeme selle ürituse ära, siis meie reaalsus muutub. See muutub sedasi, et Eestist saab maailma parim korraldaja," kinnitas Aava.

Aava sõnul lähtuvad korraldajad eeldusest, et septembris publikule koroonast tulenevaid piiranguid ei ole. "Samas peame olema valmis seda korraldama ka ilma ühegi pealtvaatajata," nentis Aava ja lisas, et kõik peavad olema valmis tegema koostööd, et oldaks suutelised liikuma nii 15 000 pealtvaatajalt nullini kui ka vastupidi.

Valitsus arutab järgmisel nädalal üritustele kehtestatud piirangute leevendamist, kuid septembri kohta on veel vara prognoose teha. Valitsusjuhi kinnitusel vaadatakse piirangutele kindlasti veel ka augustis uuesti otsa.

Majanduslik kasu miljonites

Rahandusminister Martin Helme nentis, et vajadusel on vaatajaid olla hajutada ka kilomeetrite või päevade kaupa. "Mul on hea meel, et Eestis suudetakse nii suuri spordivõistlusi korraldada," ütles Helme. "Selline spordisündmus annab tööd hulgale Eesti inimestele ja ettevõtetele. Rally Estonia majanduslik mõju Eesti riigile ja Lõuna-Eesti piirkonnale on juba praegu olnud märkimisväärne ning WRC etapi korraldamisse kaasatakse rohkem kui kaks ja pool tuhat inimest."

Lisaks otsesele majanduslikule mõjule tõstab WRC etapi staatus Helme hinnangul kindlasti Eesti tuntust ja selle ülemaailmne kajastus loob meie inimestele ja ettevõtjatele hulgaliselt uusi võimalusi. "Sellise mastaabiga võistluse turvaline korraldamine annab meile võimaluse näidata maailmale Eestis loodud innovaatilisi lahendusi ja meie inimeste võimekust," sõnas Helme Soome võrdlus näitab Helme sõnul , et neile tõi sarnane üritus 20 miljonit eurot tulu."

Eesti eraldas 1,5 miljonit eurot

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks eraldada kultuuriministeeriumile WRC rallietapi Rally Estonia korraldamiseks 1,5 miljonit eurot. Valitsus erraldab raha rahandusminister Martin Helme ettepanekul valitsuse reservist. Rally Estonia korraldajad ja WRC promootor kinnitasid neljapäeval, et tänavune autoralli MM-sari jätkub sügisel Eestis.

Rally Estonia MM-ralli sõidetakse 4.-6. septembril Lõuna-Eesti teedel. Tegemist saab olema esimese MM-sarja etapiga pärast pikka koroonaviiruse pandeemiast tingitud võistluspausi ning ühtlasi saab sellega Eestist 33. riik, mis on autoralli MM-etappi alates sarja käivitamisest 1973. aastal võõrustanud.

Autoralli MM-sarja korraldajad avalikustasid ka uuendatud tänavuse võistluskalendri, mille kohaselt järgnevad Eesti MM-rallile Türgi (24.-27. september), Saksamaa (15.-18. oktoober), Sardiinia (29. oktoober-1. november) ja Jaapani (19.-22. november) etapid. WRC sõnul jätkuvad veel ka läbirääkimised Belgia ralli pidamiseks.

Autoralli MM-sarjas jõuti enne pandeemiat ära pidada kolm etappi Monte Carlos, Rootsis ja Mehhikos. Sarja juhib prantslane Sebastien Ogier (Toyota), valitsev maailmameister Ott Tänak (Hyundai) on viies.