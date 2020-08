Rally Estonia asub koostööle maksu- ja tolliametiga

"Nii nagu ralli on täpne ja tehniline spordiala, nii soovime ka ralli korraldamisel, et selle finantsküsimused oleksid väga korrektsed," ütles Rally Estonia direktor Urmo Aava.

Septembri alguses toimuv Rally Estonia teeb koostööd maksu- ja tolliametiga, et Eesti esimese WRC ralli kõik maksuküsimused oleksid lahendatud kiiresti, täpselt ja põhjalikult, vahendas BNS.

Aava sõnul on nii lühikese ajaga niivõrd mastaapse rahvusvahelise suurvõistluse korraldamine mitmes mõttes tõsine väljakutse, mistõttu on väga oluline, et meeskonda kuuluksid oma ala tippspetsialistid ja riigiga koostöö oleks tagatud parimal võimalikul moel.

"Nii nagu ralli on täpne ja tehniline spordiala, nii soovime ka ralli korraldamisel, et selle finantsküsimused oleksid väga korrektsed," ütles Aava. "Juba viis aastat on Rally Estoniat õigus- ja maksuküsimustes väga professionaalselt nõustanud advokaadibüroo Rask advokaat ja maksuekspert Villy Lopman, kellele lisaks peame oluliseks teha ka koostööd maksu- ja tolliametiga. Kuna ralli on tänaseks oluliselt kasvanud aitab maksuametiga operatiivne suhtlus veelgi rohkem kindlustada, et Eesti autospordi ja riigi kui meie partneri huvid oleksid parimal moel kaitstud."

Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi ütles, et maksu- ja tolliamet hindab väga maksumaksjate tahet oma kohustusi korrektselt täita ning nende õigeagne nõustamine on üks asutuse oluline ülesanne.

Rally Estonia korraldusmeeskond peab riigiga koostööd väga oluliseks, kuivõrd Eestis esmakordne WRC ralli toimub maailmas senini jätkuva koroonakriisi tingimustes ja korraldusreeglid on seetõttu tavalisest kordades rangemad, et tagada kõikide osaliste ja pealtvaatajate ohutus.

Kultuuriministeerium on juba kokku kutsunud Rally Estonia koroonaviiruse riskide miinimumini viimiseks erikomisjoni, kuhu kuuluvad päästeameti, politsei- ja piirivalveameti, kaitseväe, maanteeameti, Riigimetsa Majandamise Keskuse, terviseameti ja siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse esindajad.

Rally Estonia on esmakordselt Eestis toimuv FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp, mis sõidetakse 4.-6. septembril Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel.