Rally Estonia rallipasside müük algab teisipäeval

"Tänavuse ralli üks suur väljakutse on kindlasti pealtvaatajad ja neile loodud võimalused rallile kohapeal kaasaelamiseks," ütles Rally Estonia direktor Urmo Aava. "Meie esmane eesmärk on viia COVID-19 haigusesse nakatumise riskid nulli ja selleks oleme töötanud välja ralli nädalavahetuseks 16 erinevat rallipassi gruppi, mis tagab selle, et pealtvaatamisalas olevate inimeste arv on piiratud kuni tuhande inimesega."

Rally Estonia internetillehelt saab alates teisipäevast osta Eestis toimuva FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapi rallipasse.

Teisipäeval kell 10 algaval rallipasside müügil saab valida 16 erineva rallipassi grupi vahel ja iga grupi passe on tuhat, teatas Rally Estonia esindaja neljapäeval. Ta lisas, et rallipasse saab osta ainult www.rallyestonia.ee lehelt.

Alad on Aava sõnul valitud selle arvestusega, et tuhat inimest saaksid järgida hajutuse reeglit. "Oleme pealtvaatamisalade ja publiku arvu osas teinud koostööd riigi poolt loodud erikomisjoniga, kuhu kuuluvad erinevate ametite esindajad. Samas oleme nende alade osas võtnud arvesse ka nende atraktiivsuse pealtvaataja seisukohast ehk järgime juba varasemalt alustatud mudelit, et Rally Estonia pealtvaatamisalad on turvalised ja vaatemängulised. Mõistame, et esmakordselt Eestis toimuv WRC etapp on midagi sellist, mida iga rallifänn tahab oma silmaga näha. Turvalise tuleviku nimel peame tegema kitsendusi ja loodame siin kõigi mõistvat suhtumist. Alternatiivne võimalus on rallit jälgida otseülekannetes kas Postimees Grupi kanalite ja väljaannete vahendusel või WRC All Live otseülekannete kaudu," rääkis Aava.

Rallipasside pakettide ja täiendava infoga saab tutvuda aadressil https://www.rallyestonia.ee/pealtvaatajale/rallipassid/rallipassid2020/ .

Rallipass on isiklik ja seotud inimese isikukoodiga, ühe isikukoodi kohta müüakse üks rallipass. Üks inimene saab ära osta ka rallipassid oma seltskonnale, selleks on vaja eelnevalt kokku koguda seltskonnas olevate inimeste isikukoodid. Ostuprotsessi jooksul on vaja sisestada kõikide rallit külastavate isikute nimed ja isikukoodid, mis seotakse rallipassiga. ID-kaardi ega Mobiil-ID’ga sidumist ja autentimist ei ole vaja teha.

Iga auto kohta peab olema üks autopääse. Ilma autopääsmeta ei ole võimalik parkida pealtvaatamiskohtade läheduses asuvatesse parklatesse.

Korraldajad paluvad aegsasti panna paika plaan, millist rallipassi gruppi sooviksite osta ja kindlasti ka teine eelistus, kui esimene eelistus peaks läbi müüdama. Rallipassi grupid on koostatud selliselt, et jõuaksid oma seltskonnaga ilma kiirustamata kõiki grupile ette nähtud alasid rallinädalavahetuse jooksul külastada.

On väga oluline teada, et ilma rallipassita rallit jälgima ei pääse. Palve eiramine võib seada ohtu ürituse toimumise.

Rallipass maksab täiskasvanule 65 eurot, lapsele 7-12 eluaastat 15 eurot ning lapsele 0-6 eluaastat on rallipass tasuta. Igal täiskasvanul ja lapsel olenemata vanusest peab olema oma isiklik rallipass. Autopääse maksab 10 eurot. Üritusel kohapeal ei müüda katsepileteid, rallipasse ega autopääsmeid.

Rallipasse toimetatakse kohale kontaktivabalt ja ainult Omniva Baltikumi pakiautomaatidesse.

Rally Estonia on esmakordselt Eestis toimuv FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp, mis sõidetakse 4.-6. septembril Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel.