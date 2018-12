"Emotsionaalne arutelu ÜRO rändeleppe üle on siis oluliselt kasvatanud rahvuslaste segmenti erakondade maastikul," sõnas uuringufirma Kantar Emor uuringujuht Aivar Voog. Kui Isamaa toetus jäi vahepeal künnise alla, siis on see nüüd tõusnud 7.8 protsendini. Erakondade populaarsustabelit esmakordselt juhtima läinud Keskerakonna reiting on olnud suhteliselt stabiilne viimased neli kuud, lisas Voog.

"Emotsionaalne arutelu ÜRO rändeleppe üle on siis oluliselt kasvatanud rahvuslaste segmenti erakondade maastikul," sõnas uuringufirma Kantar Emor uuringujuht Aivar Voog. Kui Isamaa toetus jäi vahepeal künnise alla, siis on see nüüd tõusnud 7.8 protsendini. Erakondade populaarsustabelit esmakordselt juhtima läinud Keskerakonna reiting on olnud suhteliselt stabiilne viimased neli kuud, lisas Voog.

ÜRO ränderaamistiku ümber puhkenud diskussioon mõjutas detsembris oluliselt erakondade reitinguid, ütles uuringufirma Kantar Emor uuringujuht Aivar Voog parteide toetusnumbreid kommenteerides, vahendas BNS.

"Reformierakond, kes on jäänud viimaste nädalate jooksul selgelt teiste erakondade varju - osaliselt ka nende ebamäärasema positsiooni tõttu rändeleppe küsimuses -, on langenud teiseks," ütles Voog. Tema sõnul domineerivad Meedius Eesti andmetel sotsiaal-ja traditsioonilise meedias selgelt Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE).

Reformi kahanev reiting hüppab üles-alla

Keskerakonda toetas detsembris 25,9 protsenti küsitletud kodanikest, Reformierakonda 23 protsenti. Peaministripartei on kasvatanud oma toetust alates jaanuarist, kui Keskerakonda eelistas 20,5 protsenti vastanutest. Keskerakonna toetuse kasvust palju järsemalt on aga langenud Reformierakonna reiting - nende pooldajate arv kahanes jaanuari 34,2 protsendilt septembriks 26,7 protsendile, tõusis novembris tagasi 29 protsendile, kust langes detsembris kuue protsendipunkti võrra - 23 protsendi peale.

Populaarsuselt kolmandal kohal on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 20,3 protsendiga. EKRE reiting on novembriga võrreldes kasvanud 3,3 protsendipunkti, kuid jääb siiski veel pisut alla suvisele rekordtasemele, kui EKRE toetus oli üle 21 protsendi.

Neljandal positsioonil on Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 9,2 protsendiga, sotside toetus oli novembriga võrreldes langenud 1,5 protsendipunkti.

Viies on teist kuud järjest Eesti 200, mida pooldas detsembri alguses 8,2 protsenti küsitletud kodanikest, uue erakonna reiting on novembriga võrreldes siiski 0,3 protsendipunkti võrra langenud.

Tugeva kasvu on teinud erakond Isamaa, mis novembri 4,6 protsendilt on tõusnud detsembris 7,8 protsendi peale.

Eestimaa Roheliste toetus oli detsembris 3,5 protsenti, Vabaerakonnal 2 protsenti.

Eesti Iseseisvuspartei, Rahva Ühtsuse Erakonna, Elurikkuse Erakonna ja erakonna Rahva Tahe toetus oli 0 protsenti nagu ka võimalike üksikkandidaatide reiting.

Rahvuslased kogusid rändeleppega punkte

Voogi esitatud andmete kohaselt kasvas EKRE toetus novembri algusega võrreldes märgatavalt juba novembri lõpus, kui ränderaamistikuga ühinemine avalikkuse tähelepanu alla tõusis. Sarnaselt kahanes samal ajal SDE reiting.

"Ka Isamaa rändeleppevastane positsioon on aidanud kaasa nende reitingu tõusule. Emotsionaalne arutelu ÜRO rändeleppe üle on siis oluliselt kasvatanud rahvuslaste segmenti erakondade maastikul, enne on see olnud 20 protsendi lähedal - nüüd juba ligi 30 protsenti, ja seda liberaalide arvelt," tõdes Voog. Isamaa reiting oli novembri alguses veel 4,6 protsenti, Isamaa toetuse tase detsembris on tänavuse aasta kõrgeim.

"Keskmist positsiooni, kus seisukohtades on liberaalseid kui ka konservatiivseid vaateid, esindava Keskerakonna asend on jäänud samaks," märkis Voog, kelle sõnul erakondade populaarsustabelit esmakordselt juhtima läinud Keskerakonna reiting on olnud suhteliselt stabiilne viimased neli kuud.

Kantar Emor näitab erakondade reitinguprotsente nendest, kellel on erakondlik eelistus, seega "ei oska öelda" vastanute protsent elimineeritakse. Andmete näitamise selline viis muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks riigikogu valimiste tulemustega. Detsembris oli "ei oska öelda" osakaal 22,7 protsenti. Maksimaalne statistiline viga ±3,0 protsenti.

Kokku küsitles Kantar Emor 5. - 12. detsembrini veebiintervjuude meetodiga 874 kodanikku vanuses 18 - 84 aastat.