Rannamõisa PetCitys alustas tööd 24/7 lemmikloomade kiirabi

Õnnetused ja tervisehädad ei hüüa tulles, vaid sätivad end tihti just öisele ajale või nädalavahetuse hilisõhtuks, selgitas Pet City loomakliiniku tegevjuht doktor Jürgen Mitt.

Nähes kasvavat vajadust lemmikloomade ööpäevaringseks raviks, alustas Tallinnas Rannamõisas asuv lemmikloomakliinik PetCity käesolevast nädalast ööpäevaringse loomade kiirabiteenuse pakkumisega.

"PetCity Rannamõisa loomakliinik on tegutsenud pea kaks aastat, selle aja jooksul oleme väga palju aidanud lemmikloomi ka ööpäevaringselt. Kuna õnnetused ja tervisehädad ei hüüa tulles, vaid sätivad end tihti just öisele ajale või nädalavahetuse hilisõhtuks, otsustasime lemmiklooma kiirabiteenust nüüdsest pakkuda ööpäevaringselt," sõnas Pet City loomakliiniku tegevjuht doktor Jürgen Mitt.

"Kiirabiteenust osutatakse Tallinnas aadressil Rannamõisa 8, kliinik on avatud kõikidel nädalapäevadel ja 24 tundi ööpäevas ehk ka nädalavahetustel ja riigipühadel," rääkis Mitt ning soovitas lemmikloomaomanikel salvestada oma telefoni PetCity kiirabi telefoninumber, milleks on 15222.

Loomakliiniku kaasaegsed operatsioonitoad on kohandatud erakorralise veterinaarmeditsiini vajadustega. Kaasaegseim meditsiinitehnika võimaldab operatiivselt teha ka erinevaid erakorralisi lõikuseid. "Kiirabisse on soovitav pöörduda, kui lemmikloomal esineb verejooks, teadvus- või hingamisraskused, tugev või lakkamatu oksendamine ja/või kõhulahtisus, mürgistus või kokkupuude kemikaaliga, trauma, allergiline reaktsioon, halvatus, maokeerd, mädaemakas, põiekivid, tal on hammustushaavad või esinevad hoopis poegimiskomplikatsioonid," loetles Mitt.

PetCity kiirabisse pöördumisel võiks soovitavalt kaasas olla abivajava lemmiklooma pass. Kuna öösel ei ole kliiniku uksed avatud, tuleb enne tulekut ette helistada PetCity kiirabi telefoninumbri. Mitt soovitab lemmikloomaomanikel sõlmida ka lemmiklooma kindlustusleping, mis aitab katta ravikulud juhul, kui tegemist ei ole päriliku haigusnähuga. Lemmiklooma kindlustuse saab sõlmida igas PetCity keskuses.