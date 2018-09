Ratas: 2019. aasta eelarve tuleb struktuurses tasakaalus

"Me ei kuluta rohkem. Riik maksab järgmisel aastal ka 70 miljonit eurot laene tagasi ja laenukoormus väheneb. Kõik teavad põhimõtet, et võlg on võõra oma," sõnas peaminister Jüri Ratas.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on tuleva aasta enam kui 11 miljardi euro suurune riigieelarve struktuurses tasakaalus ning laenukohustused vähenevad. "Me ei kuluta rohkem. Riik maksab järgmisel aastal ka 70 miljonit eurot laene tagasi ja laenukoormus väheneb. Kõik teavad põhimõtet, et võlg on võõra oma," vahendas BNS rahvusringhäälingu uudisteportaalis ilmunud Ratase intervjuud hommikusaatele "Terevisioon".

Struktuurne tasakaal oligi peaministri sõnul eesmärk. "On reeglid, mis lubakasid eelarvet viia ka pooleprotsendilisse miinusesse. Me ei ole seda soovinud ja eelarve tuleb teha väga jätkusuutlikuna, aga ka väga konservatiivsena," ütles Ratas.

Peaministri sõnul ei näe järgmise aasta eelarve aktsiisitõuse ette, kuigi on oluline vahe, kas aktsiisitõusu ei tule või seda langetatakse.

"Tuleb vaadata, mis on riigieelarvele jõukohane. Kui rääkida järgmistest perioodidest, siis kütuseaktsiis ja elektriaktsiis on need kohad, millega tuleb edasi töötada," rääkis ta.

Ratase sõnul peaks Eesti majanduskasv püsima 3–4 protsendi vahel, see oleks tema sõnul päris tubli tulemus. "Kõige olulisem ei ole see, mis on see füüsiline number tabelis," ütles peaminister samas.

Peaministeri hinnangul on olulisim see, kuidas kasv jõuab Eesti inimesteni, Võrust Tallinnani ja Pärnust Narvani ning Eesti saartele – kas kasv on kaasav ja jätkusuutlik.

Kolmapäeval toimub valitsuse erakorraline istung, kus teiste päevakorrapunktide seas on arutelul 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu.

Valitsus jõudis möödunud nädala kolmapäeval toimunud kabinetiarutelul põhimõttelisele kokkuleppele 2019. aasta riigieelarves, mille maht ületab 11 miljardit eurot. Varasema informatsiooni alusel plaanib valitsus istungil eelnõu heaks kiita.