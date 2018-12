Ka jäätmete hulga kasv ja kasutus on väga suured murekohad, tõdes peaminister Jüri Ratas andes riigikogule ülevaate valitsuse tööst Euroopa liidu poliitika teostamisel. "Peame seega tõsiselt peeglisse vaatama ning hakkama märksa planeedisõbralikumalt oma igapäevaelu korraldama."

Euroopa Liidu poliitikas 2015.-2019. aastal lähtus Eesti põhimõttest, et Euroopa Liit peab olema tugev, avatud, arenemisvõimeline ja ühtne. "Euroopa Liit on maailma ajaloos ainulaadne rahu- ja julgeoleku projekt ja jääb selleks ka tulevikus," tõdes peaminister Jüri Ratas tänasel arutelul, kus ta andis riigikogule ülevaate valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel.

Euroliitu ja ühiskonda ohustab lõhenemine

"Viimased viis aastat on Euroopale toonud kaasa palju keerulisi väljakutseid," tõi Ratas näiteks toimunud agressiooniaktid, rändekriisi ja poliitilise kriisi Ühendkuningriigi lahkumise näol. "Ei ole vist palju öelda, et riskisime korduvalt iseend nendesse kriisidesse ära kaotada. On olnud hetki, kus miski ei tundunud enam püha ja oht lõhestuda ja tegevusvõime minetada ei ole vaibunud."

Euroopa Liit on suutnud ühiste pingutuste toel leida ühisosa ka kõige keerulisematel teemadel, säilitamaks ühtsuse. Vajaka on jäänud koostööst ja kompromissivalmidusest. "Koostöö edukuse mõõdupuuks on ühtsuse hoidmine, kompromissi valmidus ja oma tõekspidamistele kindlaks jäämine," rääkis Ratas.

Euroopa Liidus on olulisel kohal julgeolek ja inimeste turvalisuse tagamine. "Mul on erakordselt hea meel, et Eesti panustas ka selle ühe prioriteedina ja Eesti kaitsekoostöö Prantsusmaa ja Saksamaaga on märkimisväärselt tugevnenud." Üha lähedasem koostöö Euroopa Liidu ja NATO vahel aitab suurendada ühiskonna vastupanuvõimet ohtude suhtes.

"2019. aastal valimiste järel ametisse astuv Euroopa Komisjon peab julgeolekule veel enam tähelepanu tooma," kinnitas Ratas, et Euroopa Liidu julgeolek püsib tugevatel suhetel, mille hoidmisesse ja arendamisesse tuleb panustada.

Avatud majandus kasvatab jõukust

Eesti jõukuse tase läheneb 80% Euroopa Liidu keskmisest. Ligi kolmveerand Eesti kaupade ekspordist läheb Euroopa siseturule. "Euroopa ühine väliskaubanduspoliitika on aidanud Eesti ettevõtjatel kasvatada turgu," märkis Ratas, et reeglitepõhine ja avatud maailma majandus on Eesti inimeste heaolule oluliseks teguriks, mistõttu peab ka edaspidi seisma nii selle hoidmise kui ka uute võimaluste loomise eest.

"Kahtlemata on kõige enam näpujälgi Eestil Euroopa Liidu digitaalse siseturu loomisel," lisas Ratas, et sidekulude ja rändlushindade kukkumine on kõige kiirem ja nähtavam muutus selle olemasolust. "Meil on üldistatult võimalik öelda, et turg on vähemalt õiguslikult digiajastusse viidud. Tehnoloogiline mahajäämus muutuks õige pea oluliseks julgeoleku probleemiks."

Rail Balticu ehituse osas tuleks olla optimistlik. "Kolm Balti riiki jätkavad üheskoos, et Rail Balticu raudtee arenguks oleks eelarves piisav rahastus," nentis Ratas, et pingutusi selle nimel tuleb jätkata ka kohalikul tasandil. "Eriti rõõmustan selle üle, et aastaid püütud Soome aktiivne osalus on muutunud käega katsutavaks."

Keskkonda tuleb paremini hoida

Tuleviku huvides tuleb olulisel kohal hoida puhta elukeskkonna tagamist. Praegune eesmärk on hoida ära kliimasoojenemine üle kahe kraadi aastaks 2050. "Eestis tunneme kõik põhjusega rõõmu erakordselt suure loodusliku mitmekesisuse, metsarohkuse, puha õhu ja vee üle," ütles Ratas. "Me oleme loonud hästi toimiva pandipakendite süsteemi. Samas Eesti energiasüsteem ja transport on Euroopas süsinikuheitelt inimese kohta kahetsusväärselt punase laterna rollis ning ka jäätmete hulga kasv ja kasutus on väga suured murekohad. Peame seega tõsiselt peeglisse vaatama ning hakkama märksa planeedisõbralikumalt oma igapäevaelu korraldama.

Euroopa on saavutanud kontrolli massiliste rändevoogude üle. "Läbirääkimiste osas on selge, et kokkulepet ilma Euroopat lõhestamata ei sünni," kinnitas Ratas, et Eesti peab endistviisi oluliseks, et abivajajate aitamisse peaksid panustama võimalikult palju riike.

Ratas kinnitas, et Riigikogu on ÜRO ränderaamistiku praeguse seisuga kinnitanud heaks.