Ratas: Eesti mõistab Skripali mürgitamise hukka

Eesti mõistab hukka Vene endise luuraja Sergei Skripali mürgitamise Ühendkuningriigis, milles korraldamises kahtlustatakse Venemaad, ütles peaminister Jüri Ratas riigikogu ees.

"Närvigaasi(ga) mürgitamise juhtum Suurbritannias on loomulikult tõsine juhtum. Ma kohtusin eile ka enamiku Euroopa Liidu saadikutega, kes resideerivad Eestis. Ma ütlesin üheselt, et Eesti mõistab sellise rünnaku tugevalt hukka," vahendas BNS Ratase sõnuriigikogu infotunnis.

"Ma ütlesin ka seda, et me toetame, me usaldame seda infot, mis tuleb meie liitlaselt Suurbritannialt antud kaasuse uurimisel. Ja ma arvan seda, et kõik riigid peaksid tegema kiiret koostööd, et selle juhtumi asjaolud välja selgitada. Tegemist on kõige tõsisema keemiarelva kasutamise juhtumiga Euroopas ja ma olen täna kohtunud ka Eesti vastavate ametkondadega selle rünnaku osas ja saanud nii täpse info, kui meil Eestis hetkel võimalik saada on," jätkas Keskerakonna esimees Ratas.

Skripal ja tema tütar said märtsi alguses ränga mürgituse tundmatust ainest, mis Briti ekspertide analüüside kohaselt on Venemaal toodetud närvigaas Novitšok.