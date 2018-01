Ratas: Ida-Viru arenguks tuleb sealset elukeskkonda edendada

Ida-Virumaad külastanud peaminiser Jüri Ratase hinnangul tuleb piirkonna arenguks panustada elukeskkonna edendamisse ning kasutada selleks paremini ära juba olemasolevaid toetusmeetmeid.

Ida-Virumaa vajab elukeskkonda, mis aitab talente hoida ja juurde tuua, ütles Ratas täna külaskäigul Narva ja Narva-Jõesuusse. Ta rõhutas, et väga oluline on võimalikult tõhusalt kasutada juba olemasolevaid toetusmeetmeid, vahendas BNS.

"Elu ei pea Eestis olema ainult Tallinnas ja Tartus. Eriti murettekitav on see, et Ida-Virumaa elanikkond kahaneb just noorte arvelt. Ma väga loodan, et uus Ida-Virumaa programm saab veebruaris valitsuse heakskiidu ja annab oma panuse regiooni probleemide lahendamisse," ütles peaminister Ratas, tutvustades omavalitsuste ja äriringkondade esindajatele valitsuse Ida-Virumaa kava eelnõu.

Narvas ja Narva-Jõesuus toimunud kohtumistel leiti, et väljaarendatud elukeskkonna ja infrastruktuuri puudumine pidurdab nii turismi arengut kui ka ettevõtete võimalusi kutsuda tööle maailmatasemel spetsialiste. Peaministri sõnul peavad riik, omavalitsus ja erasektor koos pingutama selle nimel, et elu Ida-Virumaal edeneks ning aitaks meelitada ja kinni hoida tipptalente.

Arutelus osalenud ärimehed ja kohaliku elu edendajad avaldasid lootust, et riik toetab nii Ida-Virumaa arengu jaoks võtmetähtsusega objektide ehitamist, nagu Narva-Jõesuu spordihall või sadamate taristu, kui ka erasektori püüdlusi ennast välisturgudel tutvustada ja tööjõuprobleemi lahendada. Samuti avaldasid nad heameelt, et valitsus hakkas Ida-Virumaale pakkuma nii rohkem rahalisi vahendeid kui ka uusi võimalusi, edastas valitsuse pressiesindaja.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatuse esimees Alo Ivask ja EAS-i välisinvesteeringute keskuse direktor Allan Selirand tutvustasid ettevõtjatele sihtasutuse pakutavaid toetusi ning rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse juhataja Kaire Ööbik esitles Ida-Virumaa programmi eelnõu kokkuvõtet. Programmi on kavas hakata ellu viima käesoleva aasta juulist ning selle käivitamiseks on riigieelarves ettenähtud 2,8 miljonit eurot.

Narvas külastas peaminister kaht tööstusparki, Aquaphori tehast ja metallkonstruktsioonide tootmisega tegelevat ettevõtet Fortaco Estonia OÜ.