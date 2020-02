Ratas ja Niinistö rääkisid digikoostööst ja julgeolekust

"Eelmisest nädalast on ühendatud Eesti ja Soome äriregistrid, edasi peame töötama näiteks rahvastikuregistri või terviseandmete ühiskasutuse suunas," märkis peaminister Jüri Ratas.

Ratas kohtus täna Helsingis Soome presidendi Sauli Niinistöga, kellega räägiti edasiminekust digivaldkonna koostööprojektidega, lisaks puudutati julgeolekuküsimusi, vahendas BNS.

"Soome meie naaber ja nii meie inimestel kui ka ettevõtetel on väga palju igapäevaseid omavahelisi kontakte," ütles Ratas. Üks viis neid kontakte veelgi parandada on tema sõnul näiteks parem andmevahetus. "Eelmisest nädalast on ühendatud Eesti ja Soome äriregistrid, edasi peame töötama näiteks rahvastikuregistri või terviseandmete ühiskasutuse suunas nagu kahe riigi vahel on kokku lepitud. Väga tähtis on ka see, et digiretsepte saaks mõlemal pool Soome lahte kasutada."

Ratas ja Niinistö rääkisid ka Euroopa julgeolekust. Ratas kinnitas, et Soome on Eestile kaitsevaldkonnas väga oluline partner. "Mul on hea meel, et Soome ja NATO koostöö toimib hästi. Euroopa julgeolek toetub headele Atlandi-ülestele suhetele," ütles Ratas.

Lisaks kohtus Ratas täna Soome rahandusministri Katri Kulmuniga, kellega räägiti kahepoolsetest suhetest ja ELi uue eelarvekava läbirääkimistest.

Lõunal Soome investoritega rääkisid ettevõtjad oma edasistest plaanidest ning Eesti majanduskeskkonnast. "Mul on hea meel, et väga erinevad ettevõtted soovivad Eestisse investeerida ja siin oma tegevust laiendada. Peamised väljakutsed on meile tuttavad: Eestis kvalifitseeritud tööjõu leidmine, bürokraatia vähendamine koostöövõimalused. Kindlasti saime ideid edaspidiseks ettevõtluskeskkonna arendamiseks," ütles peaminister.

Soome on Eesti jaoks tähtsaim majandus- ja kaubanduspartner, suuruselt teine otseinvesteeringute päritoluriik. 2019. aasta sügise seisuga oli Eesti Äriregistris registreeritud 4800 Soome osalusega ettevõtet.

Õhtul toimub Eesti suursaatkonnas Helsingis vabariigi aastapäeva vastuvõtt Eesti kogukonnale.