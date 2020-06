Ratas ja Reinsalu nimetasid USA vägede vähendamist murettekitavaks

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on Eesti huvides on, et Euroopast ei viidaks USA vägesid ära.

Nii peaminister Jüri Ratas kui ka välisminister Urmas Reinsalu nimetasid murettekitavaks USA presidendi otsust vähendada Ühendriikide sõjaväelaste arvu Saksamaal.

"Eesti huvides on, et Euroopast ei viidaks USA vägesid ära," ütles Reinsalu neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil. "Me tahaks vastupidist uudist: et sõdureid tuuakse Euroopasse juurde."

Minister nentis, et tegu on paraku trendiga, mis on kestnud inimpõlve jooksul. "Jälgime seda kui trendi, mis meile ei meeldi," ütles Reinsalu.

Samas avaldas Reinsalu veendumust, et üksuste ümberpaiknemine "ei habrasta" NATO kollektiivkaitset,

Ratas sõnas, et USA kohaolek regioonis on äärmiselt oluline ning vägede vähendamine teeb Eestit murelikuks. "Me näeksime, et USA jalajälg oleks suurem," sõnas valitsusjuht.

Ratas sõnas, et Eesti eesmärgiks on igakülgne koostöö Ameerika Ühendriikidega ning suurendada USA kohalolekut ning õppuste läbiviimist siinses piirkonnas.

USA president Donald Trump teatas esmaspäeval, et vähendab Ühendriikide sõjaväelaste arvu Saksamaal poole võrra.

Trump tõi põhjuseks Berliini vastumeelsuse NATO rahastamisesse suurema panustamise suhtes. President märkis ühtlasi, et Saksamaa kohtleb Ühendriike halvasti kaubanduse valdkonnas.

President ütles ajakirjanikele, et Saksamaal on praegu 52 000 USA sõdurit.

"See on Ühendriikidele tohutu kulu. Nii et vähendame arvu kuni 25 000 sõdurini," lisas Trump.