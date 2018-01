Ratas: Jaapani peaministri visiit edendab investeeringuid Eestisse

Peaminister Jüri Ratase sõnul toetab peaminister Shinzō Abe ja teda saatva esindusliku äridelegatsiooni reedene külaskäik Jaapani investeeringute kasvu Eestisse.

"Augustis sõlmitud Eesti ja Jaapani topeltmaksustamise vältimise leping jõustub peagi. Lisaks on töös teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping, töötamisõigusega turismiviisade leping ning mitmeid teisigi lepinguid," ütles Ratas ning lisas, et see peaks tihendama Eesti ja Jaapani majanduskoostööd ja investeeringuid, vahendas BNS.

Edaspidi on rohkem tähelepanu küberkaitsekoostööl ja laiemalt digitaalvaldkonnas kogemuste jagamisel, ütles Eesti peaminister pressiteate vahendusel.

Ratase sõnul on Eesti avatud ja usaldusväärse majanduskeskkonnaga digiühiskond, kuhu Jaapani ettevõtjad on oodatud arendama näiteks e-riigi lahendusi, isejuhtivaid sõidukeid ja tehisintellekti. "Sumitomo ja Toftan, Mistletoe ja Funderbeam, Marubeni ja E-Piim, Rakuten ja Fits.me või Lingvist on vaid mõned julgustavad näited, mis ilmestavad kasvavat Eesti ja Jaapani majanduskoostööd. Lisaks on Eestil 800 Jaapani e-residenti ning see arv kasvab jõudsalt," märkis peaminister.

Shinzō Abe on esimene Eestit külastav Jaapani peaminister ning ühtlasi ka esimene välisriigi valitsusjuht, kes väisab Eesti Vabariiki 100. sünnipäeva aastal.

Ratas ja Abe kinnitasid, et Eesti ja Jaapani suhted head. "Jaapani ettevõtjad usaldavad aina enam Eesti majanduskeskkonda ning turistid on avastanud Eesti kauni looduse ja kultuuripärandi. Lisaks on mul hea meel, et Jaapan saab peagi Tallinnas asuva NATO Küberkaitse Kompetentsikeskuse panustajariigiks," rääkis Ratas.

Peaministrid arutasid kohtumisel ka julgeolekuolukorda maailmas. Ratase sõnul jälgib Eesti sarnaselt ülejäänud maailmale Põhja-Korea tuuma- ja raketikatsetusi. "Siiski ei tohi me jääda Põhja-Korea tuuma- ja raketikatsetuste osas pelgalt murelikeks kõrvaltvaatajaiks, vaid peame seisma selle eest, et nii ÜRO kui ka Euroopa Liidu sanktsioonid Põhja-Korea vastu viidaks ellu," ütles Ratas. Peaminister märkis, oluline ka see, et sanktsioonid Venemaa vastu püsiksid jõus seni, kuni Minski kokkulepped on täielikult täidetud ning taastatud Ukraina territoriaalne terviklikkus.