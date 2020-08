Ratas: jutt Eesti ja Soome vaheliste suhete halvenemisest on vale

"Tunnustan suursaadik Harri Tiidot tehtud töö eest Eesti välisteenistuses, kus ta on edendanud diplomaadina meie riigi huve viimased 20 aastat. Samuti on tunnustamisväärt suursaadik Tiido sirgeseljalisus ja põhimõttekindlus, mida ma väga hindan," vahendab riigikantselei Ratase sissekannet Facebookis.

Peaminister Jüri Ratase sõnul ei ole tõene välisteenistusest lahkuda otsustanud Harri Tiido väide, nagu oleks Eesti ja Soome suhted viimasel ajal halvenenud.

"Ometi on tarvilikud mõningad täpsustused, mis puudutavad minu töiseid suhteid Soome peaministriga ja Soome-Eesti koostööd üldiselt. Koroonakriisi esimestest päevadest peale oleme põhjanaabriga hoidnud regulaarset suhtlust. Mõlema riigi välisministeeriumite juhitud koordinatsioonigrupp töötas kogu kriisi vältel, tegeledes praktiliste probleemidega, mis puudutasid eelkõige inimeste vaba liikumise küsimusi. Just Soomega leppisime juba märtsis kokku ametkondade vahelised koordineerimise alused," kirjutas Ratas.

"Peaminister Sanna Marin oli üks esimesi valitsusjuhte, kellele kriisi alguspäevadel helistasin. Kui Soome valitsus otsustas taastada töörände Eestiga, teavitas peaminister Marin mind telefonitsi sellest samal päeval, mida ma väga hindan," meenutas Ratas. "Viimasel Euroopa Ülemkogul pidasime peaminister Mariniga mitmeid kahepoolseid nõupidamisi, kus koordineerisime seisukohti Euroopa tulevase eelarve läbirääkimistel."

"Seega ei vasta tõele suursaadik Harri Tiido väide, et kahe riigi vahelised suhted on halvenenud või Eesti peaministril pole võimalusi oma Soome kolleegiga hõlpsasti suhelda. Soome-Eesti suhted, on endiselt tugevad ja töised. Samuti sõbralikud, mida väljendas Eesti ja Soome diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva tseremoonia, mis toimus Tallinnas tänavu 8. juunil," märkis Ratas enda kirjutises.

Reinsalu: mullused täbarad avaldused ei rikkunud Eesti suhteid Soomega

Välisminister Urmas Reinsalu kinnitusel ei pea paika välisteenistusest lahkunud Harri Tiido väide, nagu oleksid EKRE endise esimehe Mart Helme mullused kohatud avaldused Eesti ja Soome suhteid rikkunud.

"Tänan Harri Tiidot pikaaegse teenistuse eest välisministeeriumis," kirjutab Reinsalu sotsiaalmeedias. "Ta teatas juba pikka aega tagasi, et soovib teenistusest lahkuda. Ministeerium on tegelenud uue tugeva saadiku leidmisega ning eeldatavasti peaks uus saadik asuma ametisse varasügisel. Igal inimesel on õigus oma arvamusele ja nii ka Harri Tiidol suhtumises sellesse valitsusse."

"Demokraatlikus riigis viib välispoliitikat ellu valitsus riigikogu mandaadi alusel. Kui Harri Tiido leidis, et ei saa teenistuses veel aasta jätkata, siis oli see tema langetatud aus valik. Samas ei ole ma nõus tema Soome meedias avaldatud diagnoosiga Eesti-Soome suhete kohta. Meie erisuhe Soomega on suur aare ja mõni kohatu avaldus läinud aastast seda ei ole vääranud, ehkki oleks võinud olemata olla," nendib Reinsalu.

"Meie riikide peaministrid suhtlesid intensiivselt nii eelmise valitsuse ajal, mil korraldati lausa ajaloolise pretsedendina valitsuste ühisistung, kui ka praegu. Peaministrid helistavad üksteisele ja suhtlevad otse. Sama käib ka välisministrite suhtlemise kohta. Seda eriti koroonakriisi ajal. Minu kolleeg on ise öelnud, et enim suhtles ta kriisi ajal oma Eesti kolleegiga ja sama võin mina öelda. Oleme suvel arutanud ka uusi algatusi meie kahepoolsetes suhetes, mida plaanime," selgitab Reinsalu.

"Liigutavamad näited meie rahvaste sõpruse kohta viimasel ajal on Tartu rahu 100. aastapäeva pidustused, kus osales kõnega Soome välisminister ning hiljutine diplomaatiliste suhete sajandi tähistamine mõlemas riigis. Hinnang, et Eesti valitsus on parempoolsem kui Soome valitsus ning see kitsendab suhteid, ei ole minu meelest mehhaaniliselt riikidevahelistesse suhetesse ülekantav," kirjutab Reinsalu. "Euroopas on üldjuhul koalitsioonivalitsused ning ehkki poliitikud suhtlevad oma poliitilistes perekondades üle riikide, on riikide suhted olemuslikult erinev asi, kuna rajaneb riikide huvidel ja koostööl, mis kulgevad kaugelt üle valimistsüklite."

"Samamoodi võiks ju väita, et Eesti ja Soome suhted halvenesid, kuna Soomes tulid 2015. aastal võimule Kokoomus ja Perussoomlased, aga Eesti valitsuses olid liberaalid ja sotsiaaldemokraadid. Muidugi mõista see nii ei olnud," toob Reinsalu paralleeli.

"Selle valitsuse välispoliitilise pikaaegse kursi määrab sel suvel esmakordselt vastu võetud välispoliitika arengukava," selgitab Reinsalu enda kirjutises. "Eesti on välispoliitiliselt aktiivne ning edukas riik, kelle mõju maailmas on oluliselt suurem meie riigi osakaalust maakeral. Eesti on osaline mitmetes uutes rahvusvahelistes initsiatiivides ning kutsub ise uusi algatusi esile. Eesti välispoliitika on edukas ja teenib meie riigi huvisid hästi. Selles on suur panus meie pühendunud diplomaatide tööl ning Eesti pikaaegsel usaldusväärsusel ja selgetel välispoliitilistel taotlustel."