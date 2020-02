Ratas kohtub Helsingis Soome presidendi ja eestlaskonnaga

Peaminister Jüri Ratas on kolmapäeval visiidil Helsingis, kus kohtub Soome presidendi Sauli Niinistö ja rahandusministri Katri Kulmuniga.

Samuti kohtub Ratas Eestile oluliste Soome ettevõtjatega ning peab Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul kõne Eesti kogukonna esindajatele.

"Soome on meie lähedane sõber, kellega tähistame tänavu saja aasta möödumist diplomaatiliste suhete sõlmimisest," ütles peaminister. "Selle ajaga on palju muutunud. Oleme mõlemad nüüdseks Euroopa Liidus ning seisame ühiselt samade väärtuste eest. Meie ettevõtjate ja inimeste vahelised suhted on iga aastaga muutunud tihedamaks. Kahe riigi majanduselu on lahutamatult seotud ning Soomes elab praegu suurim eestlaste kogukond maailmas väljaspool kodumaad. See kõik tähendab, et naabritega tuleb kokku saada regulaarselt, et igapäevaseid küsimusi arutada ja sihte seada."

Kohtumisel Soome presidendi Sauli Niinistöga keskendub peaminister Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika küsimustele ning digikoostööga edasi liikumisele. Samuti on kõne all Eesti soov saada vaatlejastaatus Arktika Nõukogus. Peaminister Ratas kohtub ka rahandusminister Katri Kulmuniga, kellega räägitakse kahepoolsetest suhetest ning Euroopa Liidu järgmise pikaajalise eelarve läbirääkimistest.

Ratase visiit algab EASiga koostöös korraldatud investorite lõunasöögiga, kus osaleb 21 Eestiga seotud või siia investeerimisest huvitatud tööstus- ja tehnoloogiaettevõtjat, investorit ning iduettevõtjat. Kohtumise fookuses on koostöövõimaluste parandamine ja ettevõtete tulevikuplaanid. Ärilõunal osalevad esindajad ettevõtetest või võrgustikest Elisa, ABB, Tommi Mäkinen Racing, Dicro, Taitokaari, Oribalt, Sammet Dampers, Soome Äriinglite Võrgustik, Odensö, Dynaplay, Multimek, Stera Technologies, InCap, Sajas Group, Nordic Trout, Fortaco, Mekonet, Eesti välisinvestorite ühing, MCF Group, Nordea ja S-Group.

Õhtul osaleb peaminister Ratas Soome Eesti kogukonna Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud vastuvõtul Eesti suursaatkonnas Helsingis.