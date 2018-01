Ratas kohtub Jaapani peaminister Shinzō Abega

Peaminister Jüri Ratas kohtub Eestisse visiidile saabuva Jaapani valitsusjuhi Shinzō Abega. "Usun, et see annab hea tõuke meie kahe riigi majanduskoostööle, mille kinnituseks on peaministrit saatmas esinduslik Jaapani äridelegatsioon," ütles Ratas.

"Shinzō Abe on esimene Eestit külastav Jaapani peaminister ning ühtlasi ka esimene välisriigi valitsusjuht, kes väisab Eesti Vabariiki meie 100. sünnipäeva aastal," ütles Ratas. "Abe visiit tähistab kindlasti Eesti ja Jaapani suhete uut taset. Usun, et see annab hea tõuke meie kahe riigi majanduskoostööle, mille kinnituseks on peaministrit saatmas esinduslik Jaapani äridelegatsioon."

Ratas ja Abe arutavad kohtumisel võimalusi Eesti ja Jaapani suhete süvendamiseks, Euroopa Liidu ja Jaapani koostööd ning päevakajalisi välispoliitilisi küsimusi.

Kell 18.15 teevad peaministrid pressiavaldused, mida on võimalik jälgida otseülekande vahendusel valitsuse kodulehel http://meediaveeb.valitsus.ee/show.php .