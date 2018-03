Ratas: kõrgharidus ei tohi jääda majanduslikel põhjustel omandamata

"Meiesuguse väikese ja edumeelse riigi jaoks kaaluvad tasuta kõrghariduse plussid üles selle miinused," ütles peaminister Jüri Ratas rahvusvahelise üliõpilaskonverentsi avamisel. "Eesti jaoks on oluline, et meie noored oleksid haritud ning nende haridus vastaks tööturu vajadustele. Me ei valmista oma noori ette vaid oma nende esimeseks töökohaks, vaid kogu elu kestvaks õppimiseks."

"Meiesuguse väikese ja edumeelse riigi jaoks kaaluvad tasuta kõrghariduse plussid üles selle miinused," ütles peaminister Jüri Ratas rahvusvahelise üliõpilaskonverentsi avamisel. "Eesti jaoks on oluline, et meie noored oleksid haritud ning nende haridus vastaks tööturu vajadustele. Me ei valmista oma noori ette vaid oma nende esimeseks töökohaks, vaid kogu elu kestvaks õppimiseks."

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Eesti teinud tasuta kõrghariduse süsteemi kasuks otsustades õige valiku, sest riik vajab haritud noori ja kellelgi ei tohi jääda kõrgharidus majanduslike takistuste tõttu omandamata, vahendas BNS.

Ratas ütles kolmapäeval Euroopa üliõpilaste konvendi avamisel, et Eesti kõrgharidussüsteemi eesmärk on tagada igale motiveeritud ja võimekale noorele ligipääs kvaliteetsele, paindlikule ning tööturu vajadusi arvestavale kõrgharidusele. "Me töötame pidevalt ka selle nimel, et meie ülikoolide kvaliteet ja rahvusvaheline konkurentsivõime oleks kõrge," sõnas ta.

Peaminister tõi esile, et 2013. aasta sügisest on kõigil täiskoormusega õppivatel ja õppekava täitvatel üliõpilastel võimalik õppida tasuta ning majanduslikult keerukamas olukorras tudengid saavad ka vajaduspõhiseid õppetoetusi. Ratase sõnul on Eesti teinud valiku, et kellelgi ei tohi jääda kõrgharidus majanduslikel põhjustel omandamata. "Oleme väike riik ja me peame iga oma noort hoidma," ütles ta Mektorys rahvusvahelise üliõpilaskonverentsi avamisel.

Ratase sõnul on tasuta kõrghariduse mudelil ka kriitikuid, kes leiavad, et liiga palju tähelepanu pööratakse kvantiteedile, õpiväljundite hea täitmise asemel nähakse vaeva vaid ainepunktide kogumisega ning samuti võidakse isikliku rahalise vastutuse puudumisel õpingud kergemini katkestada.

"Olen siiski seisukohal, et meiesuguse väikese ja edumeelse riigi jaoks kaaluvad tasuta kõrghariduse plussid üles selle miinused. Eesti jaoks on oluline, et meie noored oleksid haritud ning nende haridus vastaks tööturu vajadustele. Me ei valmista oma noori ette vaid oma nende esimeseks töökohaks, vaid kogu elu kestvaks õppimiseks," ütles peaminister.

Oma kõnes rääkis Ratas ka välistudengitele pakutavatest võimalustest ning avaldas lootust, et Eestit näeb atraktiivse elu- ja õppimiskohana üha rohkem välismaa noori.