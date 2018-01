Ratas: Maarjamäe kompleks tuleb korda teha

Peaminister Jüri Ratas kinnitas, et Maarjamäe kompleksi lammutama pole kavas lammutada ning kompleks vajab investeeringuid.

Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil, et arhitektidega on kokku lepitud, et kommunismiohvrite memoriaalist kujundatakse terviklik kompleks Maarjamäe praeguse memoriaaliga. "Kas midagi hakatakse lammutama? Kindlasti mitte," ütles Ratas. Tema sõnul vajab kompleks investeeringuid ning see tuleb korda teha.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et Maarjamäe kompleksis on käimas ehitustööd, mida viib läbi Riigi Kinnisvara AS (RKAS) eesmärgiga rajada ja avada Maarjamäel veel tänavu kommunismiohvrite memoriaal. Reinsalu sõnul on Maarjamäel asuv vana memoriaal praegu "lintidega piiratud, sest sellisel kujul on see inimestele ohtlik".

"Eesti riigi kui õigusriigi jaoks ei kujuta see objekt oma tähenduselt mingit pühadust," sõnas Reinsalu.

Justiitsministri sõnul saavad lähiajal kokku RKAS-i, Tallinna linna ja keskkonnaministeeriumi esindajad. "Kas see jääb linna omandisse, kas see jääb RKAS-i bilanssi, need küsimused tuleb läbi arutada," sõnas Reinsalu.