Ratas Malis: kodust kaugel olevad sõdurid kaitsevad iga päev Eestit

Malis visiidil viibiv peaminister Jüri Ratas ütles seal teenivatele Eesti sõduritele, et kodust kaugetel välisoperatsioonidel osaledes kaitsevad nad tegelikult iga päev Eestit.

"Julgeolekuolukord maailmas on rahutu. Kodust kaugel välisoperatsioonidel osaledes kaitsevad meie väed tegelikult igapäevaselt Eestit. Me ei lase terroril Malis idaneda, kasvada ja jõuda meieni," vahendas valitsuse kommunikatsioonibüroo Ratase sõnu.

Peaminister Ratas ja kaitseväe juhataja kindral Riho Terras tunnustasid laupäeval Põhja-Malis Gaos Prantsusmaa terroritõrje operatsiooni Barkhane juures teenivate Eesti kaitseväelaste professionaalset tööd. Peaministri sõnul ei tee riigid oma vägede saatmise otsuseid kergelt, eriti sellistesse keerulistesse oludesse, kui on Malis, vahendas BNS.

"Meie kaitseväelaste töö näitab, et Eestile on oluline kõigi sõprade ja liitlaste julgeolek. Sealhulgas Prantsusmaa, kelle kaitseväelased osalevad NATO lahingugrupis Tapal ja Balti õhuturbes Ämarist. Meid saab usaldada ning meile võib loota," märkis Ratas. "Tänan ka välisoperatsioonil viibivate kaitseväelaste lähedasi, kelle toetus on hindamatu."

Eesti teeb Malis koostööd lisaks Prantsusmaale Suurbritannia, Soome, Rootsi, Läti ja Leeduga.

Barkhane on suurim Prantsusmaa sõjaline välisoperatsioon, kuhu kuulub 4500 kaitseväelast. Prantsusmaa tegi Eestile ettepaneku Barkhane’is osalemiseks tänavu jaanuaris. Valitsus kiitis selle heaks suve hakul, kui Mali oli esitanud Eestile kutse operatsioonis osalemiseks.

Alates augustist kaitsevad 48 Eesti kaitseväelast Gao baasi, patrullivad selle lähiümbruses ning on valmis ohu korral kiiresti reageerima. Eesmärgiks on aidata Mali võimudel saavutada stabiilsus ja kontroll oma riigis. Praegu on kontrollimatute piiridega Mali koridor nii terroristidele kui ka ebaseaduslikele migrantidele teel Euroopa Liitu.

Lisaks osaleb praegu ÜRO rahuvalvemissioonil MINUSMA kolm Eesti staabiohvitseri, Euroopa Liidu väljaõppemissioonil neli instruktorit, staabiohvitseri ning Euroopa Liidu tsiviilmissioonil EUCAP Sahel Mali üks inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse ekspert. Kokku on Eestist praegu Malis 56 oma ala eksperti, kes toetavad riigi stabiilsust ja arengut.