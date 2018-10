Ratas Malis: toetus Aafrika riikidele tagab migratsiooni ohjamise

Ratas pidas silmas Aafrika riikide toetamist nii riigikorra tugevdamisel, inimõiguste tagamisel, majanduse elavdamisel kui ka töökohtadel loomisel. Mali president Ibrahim Boubacar Keïtale selgitas Ratas, et Eestile on oluline toetada Mali inimesi, et neil oleks kodumaal turvaline elukeskkond ja väljavaated paremaks eluks, vahendas BNS.

"Eesti pakub Malile, kõigile Aafrika Liidu riikidele oma e-riigi ehitamise kogemust, mis aitab nii majandust elavdada kui ka noortele töökohti luua," vahendas valitsuse kommunikatsioonibüroo Ratase sõnu.

Eelmise aasta lõpus allkirjastas Ratas Aafrika Liiduga hea tahte leppe e-valitsemise arendamiseks. Mali esindajad on mitu korda külastanud Eestit, et tutvuda e-riigi võimalustega.

Mali arengut pärsivad äärmuslik vaesus, sagedased näljahädad, konfliktid, vägivaldne äärmuslus ning ebaseaduslik ränne ja sellega seotud organiseeritud kuritegevus. Euroopa Liidu välisteenistuse andmeil elab 61 400 Mali inimest sisepaguluses, naaberriikides elab 138 000 Mali põgenikku.

Tänavu on Eesti toetanud Malit 50 000 euroga ÜRO humanitaarasjade koordineerimisbüroo kaudu. Eesti on panustanud Euroopa Liidu Aafrika usaldusrahastu ja teiste arengu- ja humanitaarabi projektide kaudu Aafrika arengusse kokku ligikaudu 4,7 miljonit eurot.

Peaminister Jüri Ratas ja kaitseväe juhataja kindral Riho Terras kohtusid reedel Bamakos ka ÜRO rahuvalvemissiooni MINUSMA juhtide, kindralleitnant Dennis Gyllensporre ja ÜRO peasekretäri eriesindaja Mahamat Saleh Annadifiga ning Euroopa Liidu väljaõppemissiooni (EUTM Mali) juhi brigaadikindral Enrique Millán Martíneziga.

ÜRO MINUSMA missioonil osaleb praegu kolm Eesti staabiohvitseri ning EUTM Malis kokku neli instruktorit, staabiohvitseri. Lisaks töötab septembrist Malis Euroopa Liidu tsiviilmissioonil EUCAP Sahel inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse ekspert Eestist. Peaminister kinnitas, et Eestile on väga oluline mõlemal missioonil osalemine ning plaanis on sellega jätkata ka tulevikus.

Laupäeval suunduvad Ratas ja Terras Põhja-Mali linna Gaosse, kus tutvuvad Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane osalevate Eesti kaitseväelaste tööga.