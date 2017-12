Ratas okupatsioonikahjude hüvitamisest: õigusselgus on tähtis

Peaminister Jüri Ratase sõnul on omandireformi reservfondist okupatsioonikahjude hüvitamise osas väga oluline saavutada õigusselgus.

"Ma arvan, et õigusselgus ja õiguskindlus on hästi olulised pooled ja kui Niguliste kiriku osas on olnud täiesti lahkarvamus 26 aastat ja selles leida õigusselgus ja -kindlus mõlemale poolele, siis oli seda lahendit vaja. Ma arvan, et nende kahe kiriku osas saame lugeda need vaidlused lõppenuks," ütles Ratas valitsuse pressibriifil, vahendas BNS.

Valitsus otsustas neljapäeval toetada Eestis tegutsevaid kirikuid 8,2 miljoni euroga, millest 6,8 miljonit eurot saab Eesti Evangeelsele Luterliku Kirik (EELK) ja 1,4 Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK).

Kirikud loobuvad toetuse eraldamisega seoses varasematest varalistest vaidlustest, ütles riigihalduse minister Jaak Aab valitsuse pressikonverentsil.

Täpsemalt otsustas valitsus omandireformi reservfondist eralda vahendid tagastamatu toetusena toetuse andmiseks kirikutele sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

EELK plaanib 6,8 miljoni euro suuruse toetuse eest 2 miljoni euroga restaureerida Tallinna Toomkirikut, 1,2 miljonit eurot paigutada Mustamäe sakraalhoonete ehituse, renoveerimise ja soetuste toetuseks ning kasutada 3,6 miljonit eurot ühiskonda suunatud tegevusega seotud ülesannete täitmiseks ja investeeringuteks toetuseks.

EAÕK plaanib 1,4 miljoni euro suurust toetust kasutada Saaremaa juba toimiva nunnakloostri edasiste rajamistööde toetamiseks ja hilisemalt ka mungakloostri rajamiseks.