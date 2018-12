Ratas: parlamendivalimiste eel valetatakse rahvale

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas pidas laupäeval volikogu ees kõne, milles ütles, et riigikogu valimiste eel valetatakse rahvale nii maksulaekumiste, massiimmigratsiooni kui ka välis- ja julgeolekupoliitika teemadel.

BNS avaldas Ratase kõne täismahus.

"Austatud volikogu liikmed!

Lugupeetud erakonnakaaslased!

Head külalised!

Soovin alustada tänusõnadega. Tänan igaühte teist kogu panuse ja toe eest, mis te olete meie erakonnale ja mulle isiklikult neil nädalatel ja kuudel pakkunud.

Ma olen teiega aus – viimased 30 päeva pole olnud kergete killast. Valeuudiste levitamine ja alusetute hirmude külvamine ühiskonnas, opositsioonierakondade üha agressiivsemad rünnakud, põhimõttelised eriarvamused valitsuskoalitsioonis, reaalajas sündmuseid kajastavad valitsuskriisi blogid meedias.

Nii mõnigi analüütik ennustas, et meie koalitsiooni päevad on loetud. Nii mõnigi opositsioonipoliitik hakkas unistama ministriametist. Ja nii mõnigi kutsus end teistele parlamendierakondadele kosja. Aga enneaegselt…

Ühiste pingutuste ja tugeva meeskonnavaimu toel suutsime leida lahenduse erimeelsustele koalitsioonis ning taastada rahuliku töörütmi. Nüüd on kõige olulisem võtta 12. detsembril Riigikogus vastu 2019. aasta riigieelarve, mis viib kogu Eestit edasi ning tõstab meie inimeste heaolu.

Vaadates mitmeid Euroopa riike meie ümber näeme, kui kerge on koalitsioone lõhkuda ning kui palju raskem on neid luua ja koos hoida. Sama näitab tegelikult ka meie enda kodumaa kogemus. Iseseisvuse taastanud Eesti Vabariiki on juhtinud juba 16 valitsust. Seejuures on vaid Mart Laari ja Andrus Ansipi valitsused meie omast kauem ametis püsinud. Tunnustan igaühte teist, kõiki meie toetajaid ning häid koalitsioonipartnereid selle ühise saavutuse eest.

Riigikogu valimisteni on jäänud vaid 85 päeva ning e-valimiste alguseni sellest veel 10 päeva vähem. Me oleme alati olnud töökas erakond. Aga meil tuleb järgmised kolm kuud senisest veelgi enam pingutada. Meie juhitud valitsus ei saa ega tohi Eesti Vabariigi juubeliaastal ühtegi päeva niisama tiksuda.

Järgmisel kolmel kuul on mitmeid olulisi küsimusi, mis vajavad lahendamist või rakendamist – õiglane pensionireform; hoolduskoormuse küsimus; e-residentsus 2.0; alushariduse reform, et lasteaiad oleksid hariduse lahutamatu osa; õpetajate, kultuuritöötajate, politseinike ja päästjate palgatõusud; kaubalaevad Eesti lipu alla; Soome kaasamine Rail Balticu arendamisse; regionaalsete programmide käivitamine Kagu-Eestis ning Ida-Virumaal ja veel palju muud. Peame iga päev viima Eestimaa elu edasi, tõstma meie inimeste heaolu ning pakkuma kindlustunnet tuleviku suhtes.

Samal ajal peame riigi juhtimise kõrvalt ellu viima Keskerakonna ajaloo kõige võimsama valimiskampaania. Me lähme 3. märtsi õhtuks võtma veenvat valimisvõitu. Taotleme vähemalt kolmandikku ehk 34 parlamendikohta. Vaid nii saame olla kindlad, et meie vastu ei panda kokku paremäärmuslikku valitsusliitu.

Head keskerakondlased!

Me kõik mõistame olukorra tõsidust ning meie ees seisva väljakutse kaalu. Teame, et mitmed opositsioonierakonnad on valmis pea kõigeks, et võimule pääseda. Järgmised kolm kuud on oodata jõulisi ja isiklikke rünnakuid Keskerakonna ning peaministri vastu. Meil tuleb selleks vaimselt valmis olla. Keskerakond ei ole kunagi kartnud konkurente ega poliitilisi rünnakuid. Me võtame iga väljakutse vapralt vastu ning lähme võitma iga vastast ja iga valimist. Teine koht pole meid eales rahuldanud.

Riigikogu valimiste eel külvatakse taas palju hirme ning otsesõnu valetatakse rahvale nii maksulaekumiste, massiimmigratsiooni kui välis- ja julgeolekupoliitika teemadel. Me ei lähe kunstlike vastanduste ja sisutühjade kraaklemistega kaasa. Keskerakond pole tuulelipp, mis laseks endale võõrast agendat peale suruda. Me oleme tulnud poliitikasse, et pakkuda kindlustunnet oma liikmetele, toetajatele ja kõigile Eestimaa inimestele. Ja seda, head sõbrad, ma luban, et me ka teeme.

Nende Riigikogu valimiste põhiküsimus on, kes pakub rahvale kindlust ja kes külvab hirme ning lõhub ühiskonda. Keskerakond mõistab, et meil on ainult üks Eesti. Me ei saa lubada oma inimeste meelevaldset lahterdamist soo, vanuse, rahvuse, sotsiaalse staatuse või elukoha järgi. Keskerakond soovib ja suudab ehitada õiglast riiki kõigile!

Oleme selle nimel kaks aastat valitsuses pingutanud, kuid veel märksa rohkem tööd seisab alles ees. Kahe aastaga ei ole võimalik tasa teha 17 aasta jooksul kuhjunud ebavõrdsust ja ebaõiglust ühiskonnas. Aga meie juhitud laev liigub viimaks õigel kursil.

Keskerakonnal on kõige tugevam ja selgem tulevikuvaade tervele Eestile. Meie konkurendid pelgavad seda ning soovivad seetõttu viia debatti sisu asemel hetkeemotsioonide ja hirmutunde peale. Ma ei üllata kedagi, kui ennustan, et Eestit ootab inetu ja räpane valimiskampaania. Neil valimistel rünnatakse libauudiste ja pooltõdedega. Loodetavasti küll enam mitte kordagi vägivallaga. Laimamist ja isiklikke solvanguid tuleb aga ilmselt rohkem kui asjalikke arutelusid ja faktipõhist debatti Eesti tuleviku üle. Keskerakond on väärtuspõhine erakond. Me ei lähe sellise jamaga kaasa.

Kui konkurendid hirmutavad inimesi pagulasmassidega, siis meie kordame kas või 100 korda päevas, et Keskerakonna juhtimisel ei ole ega tule kohustuslikke pagulaskvoote.

Kui konkurendid küsivad, mis on kellegi kodune keel, siis meie küsime, mis on nende lubadused Eestimaa perede ja eakate heaolu tõstmiseks.

Kui konkurendid viitavad, et kütusehind on liiga kõrge, siis me küsime, miks te bensiini- ja diislikütuse aktsiise korduvalt tõstsite. Ja tuletame meelde, kes tühistas Reformierakonna valitsuse poolt selleks aastaks plaanitud diislikütuse aktsiisitõusu.

Kui konkurendid sildistavad meie maksureformi keeruliseks, siis me rõhutame, et see andis vajalikku lisaraha sadadele tuhandetele Eestimaa inimestele.

Kui konkurendid leiavad, et tasuta maakondlik ühistransport on tarbetu algatus, siis me toome välja, kui palju on bussisõitjate arv üle kogu Eestimaa kasvanud.

Kui konkurendid väidavad, et me ei langeta piisavalt palju otsuseid, siis me loetleme üles valitsuse viis suurt reformi ning küsime, kus nad 17 aastat olid.

Kui konkurendid raiuvad, et inimesed on riigis pettunud, siis meie näeme, et Eestimaa elanike arv kasvab ning meie inimesed on hakanud kodumaale tagasi pöörduma.

Keskerakonnal on väga palju märgilisi saavutusi ette näidata ning just seetõttu ei soovita meiega sisulistel teemadel debateerida. Aga me ei lase ennast tirida labastesse jagelustesse. Meie räägime asjast! Tervishoiu lisarahast, kaasavast majanduskasvust, tugevast regionaalpoliitikast, tasuta maakondlikust ühistranspordist, jätkusuutlikkust maaelust, kättesaadavast ja kvaliteetsest haridusest, erakorralisest pensionitõusust, presidendi otsevalimistest, peretoetuste tõstmisest, kindlast välis- ja kaitsepoliitikast. Õiglase riigi ehitamisest!

Samal ajal räägivad meie konkurendid tervishoiu erastamisest, tasuta ühistranspordi kaotamisest, maksukingitusest kõige jõukamatele, kohtunike peade veeretamisest ning meie tublide inimeste vastandamisest päritolu, soo ja laste arvu alusel.

Eestimaa elanikud saavad peagi otsustada, millist Eestit nad järgmised neli aastat näha soovivad. Kas õiglast Eesti riiki, kes ei jäta kedagi maha? Või riiki, kus igaüks seisab vaid iseenda eest ning valitsus vaatab tegevusetult pealt, kuidas maapiirkonnad elanikest tühjenevad ning majanduslik ja sotsiaalne ebavõrdsus süvenevad.

Kallid kaasteelised!

Keskerakond ei lähe Riigikogu valimisi võitma võimujanust. Meie valimisvõit on määrav, sest Eesti riik ja rahvas väärivad parimat tulevikku. Keskerakond hoiab Eestit kindlal kursil.

Meie teame, kuidas viia majanduskasv iga Eestimaa inimeseni ning ehitada tugevat ja sidusat ühiskonda. Meie eesmärk on viia kogu Eesti elu edasi. Meie jaoks ei ole "õigeid" ja "valesid" eestimaalasi. Meile on armsad kõik siin sündivad lapsed, tublid tööinimesed, hoolivad perekonnad ning väärikasse ikka jõudnud seeniorid.

Keskerakond peab valimised võitma, sest me oleme ainuke poliitiline jõud, kes suudab ära hoida äärmuslaste pealetungi. Viimased nädalad tõestasid, et parempopulistid on üle võtnud ka suurima opositsioonierakonna. Reformierakond on tund-tunnilt, päev-päevalt mandumas EKRE väikevennaks. Ma mõistan kõiki uuendusmeelseid valijaid, kes loodavad, et Eesti 200 seisab edaspidi nende liberaalsete väärtuste eest, mida Reformierakond kunagi, 20 aasta eest esindas. Aga Eesti 200 üksinda ei suuda pidurdada EKRE ja Reformierakonna valitsusliitu.

Head erakondlased!

Meie erakonda toetab erinevate arvamusuuringute järgi 25-33% kodanikest. Rahvarindest välja kasvanud Keskerakond on kindel majakas pidevalt muutuvas ühiskonnas. Meie pakume rahu ja kindlustunnet igale Eestimaa inimesele. Samas ei tohi mingil juhul unustada, et oleme Kantar Emori uuringute järgi jätkuvalt teisel kohal. Vaid tugeva lõpuspurdi toel suudame üle 16 aasta Riigikogu valimised võita.

Kõige olulisem on, et me ei muutuks ülbeks, mugavaks ega arvaks naiivselt, et valimisvõit tuleb iseenesest. Liigne enesekindlus muudab laisaks ja paneb vigu tegema. Me ei saa seda endale lubada. Kaalul on liiga palju, et lõpusirgel libastuda.

Peame olema konkurentidest aktiivsemad ja tugevamad nii tänavatel, poodide ees, uste taga, bussipeatustes kui rahvamajades. Aga ka sotsiaalmeedias, ajakirjanduses ja avalikes debattides. Me peame veenvalt ja argumenteeritult selgitama oma seisukohti ning eesmärke. Samal ajal kuulates ja arvestades inimeste soove ning arvamusi.

Meie tööpõld järgmise 85 päeva jooksul on meeletu. Keskerakond ei võida valimisi, kui teeme tugeva tulemuse vaid pealinnas ja suuremates keskustes. Me võidame valimised ainult siis, kui teame, et ka kõige kaugema metsatuka taga on veel üks maja, kuhu meil tuleb jõuda. Ja me jõuame sinna.

Kallid sõbrad, see on minu südamepalve teile. Pingutame üheskoos kuni 2. märtsi hilisõhtuni, et saaksime 3. märtsil teenitult rõõmustada. Kasutame seni iga tundi ja päeva parima tulemuse saavutamiseks. Me pole jõudnud nii kaugele, et taas hõbemedaliga leppida.

Mina usun teisse, ma usun meisse. Ma usun Eestimaa inimestesse ja tean, et nad annavad Riigikogu valimistel oma õiglase hinnangu igale erakonnale. Kui igaüks meist ja me kõik koos anname endast parima, siis uskuge mind – kaua oodatud ja vääritud võit tuleb."