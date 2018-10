Ratas: riik peab toetama ettevõtlusega alustamist

"Peame seisma hea selle eest, et meie ettevõtetel oleks paremad kasvuvõimalused ning Eestis oleks ettevõtlusega alustamine lihtne ja valitsus pakuks ettevõtete kasvuks ja arenguks vajalikku jõuõlga," lausus peaminister Jüri Ratas

Peaminister Jüri Ratas rõhutas ettevõtlusseminaril Valgas, et ettevõtlus on riigi arengu mootoriks ning valitsus peab toetama sellega alustamist ning juba asutatud firmade kasvamist, vahendas BNS.

Ratase sõnul mängib ettevõtluse areng ülitähtsat rolli valitsusliidu peamiste eesmärkide saavutamises, milleks on elanike arvu kasv, sissetulekute ebavõrdsuse vähendamine ning majanduse elavdamine ja majanduskasvu viimine kõigi Eesti inimesteni. "Peame seisma hea selle eest, et meie ettevõtetel oleks paremad kasvuvõimalused ning Eestis oleks ettevõtlusega alustamine lihtne ja valitsus pakuks ettevõtete kasvuks ja arenguks vajalikku jõuõlga," lausus Ratas ettevõtlusseminaril.

Peaminister märkis, et valitsus on otsustanud vähendada kõrgema energiamahukusega ettevõtjatele elektri aktsiisimäära ligi üheksa korda ning kehtestada tavahinnast ligi kuus korda odavama soodusaktsiisimäära intensiivselt gaasi tarbivatele ettevõtjatele. Need sammud soodustavad investeeringuid, aitavad luua Eestisse uusi töökohti ning panustavad selle kaudu meie majanduse arengusse.

"Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia osas investeerib valitsus järgmise nelja aasta jooksul ligemale 118 miljonit eurot Eesti e-riigi infosüsteemide ja seadmete hooldamiseks, uuendamiseks ning edasiarendamiseks," ütles Ratas. Ta lisas, et pilootprogrammi käivitamisega toetab riik tööstusettevõtete digitaliseerimist ja pakub abi tootearenduses.

"Tean, et eriti Kagu-Eestis, on elanike ja ettevõtjate üks peamisi murekohti kohalikud teed. Hiljutisel kohtumisel Eesti Linnade ja Valdade Liiduga oli see üks kõige konkreetsemaid kitsaskohtasid – kohalike teede korrashoid nõuab rohkem ressurssi. Kuigi sel aastal toetatakse teede korrashoidu enam kui 29 miljoni euroga, siis edaspidi peab see summa kasvama," lausus peaminister.

Ratas märkis, et jätkub Tallinn-Tartu maantee Kose-Mäo lõigu neljarealiseks ehitamine ning 2022. aastani kulgev ehitus läheb kokku maksma hinnanguliselt 170 miljonit eurot. "Uus maanteelõik annab vanaga võrreldes liiklusõnnetuste, aja- ja sõidukikuludelt Eestile säästu ligi 10 miljonit eurot aastas ning linnade vaheline teepikkus väheneb 5,3 kilomeetrit ning ajaliselt üheksa minutit," sõnas ta.

Peaminister osales ettevõtlusseminaril koos riigihalduse minister Janek Mäggiga, kes koos regionaalvaldonna ametnikega töötab sel nädalal Kagu-Eestis – kolm päeva Valgas ning ühe päeva Põlvas ja Võrus.

"Kagu-Eesti programm käivitub juba järgmisest aastast. Kokku 3,2 miljonit eurot nelja aasta peale peaks kuluma kohalike ettevõtete konkurentsivõime tõstmisele ja uute töökohtade loomisele. Samuti riiklike teenuste kättesaadavuse ja kohalike elanike heaolu parandamisele", loetles riigihalduse minister Janek Mäggi eesmärke, mille tarvis Kagu-Eesti nädala jooksul kohalikku teadmist kogutakse. "1.oktoobrist võiks saada traditsioon, mil valitsuse liikmed külastavad omavalitsusi ja tutvuvad süvitsi nende vajadustega. See parandaks mõlema poole koostöö- ja juhtimisvõimekust," ütles minister.

Peaminister ja riigihalduse minister külastasid täna hommikul toiduainekontserni Atria Eesti AS ning osalesid ettevõtlusnädala seminaril Valgas. Ministrite ringreis jätkub täispuitmööbli tootja Gomab OÜ tootmiskompleksi külastamisega ning Valgamaa omavalitsusjuhtidega kohtumisega. Päeva lõpetab kokkusaamine Valga äriklubiga.